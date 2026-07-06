Marc Casadó se aferra al Barça, no quiere salir y pone su futuro en manos de Flick

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 12:59h.

Niega las ofertas y confirma una conversación pendiente el próximo lunes

Marc Casadó, cerca de marcarse un 'Ansu Fati': el Mónaco, dispuesto a pagar el traspaso

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El futuro de Marc Casado vuela entre rumores con una posible venta en el horizonte lejos del deseo del propio jugador, convencido de apostar por sí mismo para seguir una temporada más en el FC Barcelona. El centrocampista ha confirmado que no conoce las intenciones del club, quiere seguir para tener más minutos esta temporada y coloca su situación en manos de Flick con una charla pendiente para el próximo 13 de julio.

La rampa de salida en el Barça tiene pocos nombres encima de la mesa, pero el de Marc Casadó suena con fuerza por el descenso radical de minutos y oportunidades en la última temporada. Aún así el jugador afronta el principio del curso con la ilusión de volver a ser de la partida como hace dos años, algo que ha confesado a diferentes medios durante la puesta en escena de su primer campus.

En diferentes charlas donde ha hablado con la Cadena Ser y Gerard Romero, donde ha dejado los titulares más sonados, el de San Pere de Vilamajor aclara que su "voluntad es quedarme aquí, mientras el club y el míster me quieran aquí, yo encantadísimo". Ese gancho de primeras al entrenador está constantemente en su discurso, y es que cada respuesta a una pregunta sobre su futuro pasa por Hansi Flick.

Casadó afirma que quiere dar el 100% para ganarse minutos en el Barça, "siempre que el míster y el club me quieran aquí", una coletilla que repite constantemente. De hecho a pesar de que los rumores indican que el club ha buscado la salida del jugador antes del 30 de junio para estabilizar las cuentas, el jugador niega la mayor y confirma que no ha tenido ningún tipo de comunicación del club al respecto.

Tanto es así que su futuro pasa por una charla vital que él, sus agentes y Hansi Flick tendrán el lunes 14 de julio, el primer día de la pretemporada del FC Barcelona. "Vamos a hablar, a tener una conversación para dejar las ideas claras (...). El lunes, hablaré con todo el mundo. Con el entrenador, el club, los agentes, y decidiremos lo que será lo mejor", una forma de hablar que denota que hay algo más a pesar de que todavía no quiere dar el brazo a torcer.

Su situación es especialmente compleja por el potencial del jugador, pero el poco uso que le ha dado Flick denota que esta temporada las cosas difícilmente cambien. De hecho el propio Gerard Romero le ha preguntado si su convencimiento por salir sería diferente si en vez de estar en el Barça estuviera en otro equipo, y Casadó lo tiene claro: "Si estuviese en otro club sería todo muy diferente. Si estuviese en otro club seguramente estaría buscando otras situaciones, está claro".

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Marc habla incluso de que su situación, "si el míster lo quiere" (porque no ha parado de decirlo como enviando un mensaje), puede cambiar como lo hizo hace dos temporadas. Entonces no contaba y todo apuntaba a una salida, pero finalmente fue el año de su despegue con el que demostró que está hecho para la élite. Alejado de todos los rumores porque "se dicen muchas tonterías", el jugador blaugrana prioriza descansar, esperar y luchar por quedarse en el grupo una temporada más.