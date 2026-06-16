Las razones de Marc Casadó para dejar el Barça: minutos, confianza y Mendes

Juan Pérez 16 JUN 2026 - 16:39h.

El centrocampista fichó por la agencia del portugués en la pasada temporada

El Atlético reactiva el interés Marc Casadó: llamada directa de Enrique Cerezo a Joan Laporta

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El caso de Marc Casadó es uno de los más claros en la operación salida del FC Barcelona por el deseo del jugador y la falta de oportunidades recurrentes en el equipo cuando están todos sanos en el centro del campo. Con multitud de nombres en el escaparate con el interés de equipos como el Manchester United, Mónaco o el Atlético de Madrid, el nombre de Jorge Mendes surge como el ejecutor definitivo para ejecutar la palanca en este mercado de fichajes.

En los últimos días las informaciones cruzadas sobre el caso de Marc Casadó dejan muy claro una cosa, que el jugador va a salir del Barça. Entre el deseo del jugador de encontrar una cesión (como adelantó Sport) para volver más fuerte como blaugrana en el futuro y la necesidad del club para vender, si no en su totalidad, una parte de sus derechos, hay una ventana de oportunidad que nace de la falta de minutos en partidos importantes.

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El joven de 22 años sólo jugó 981 minutos y de ellos, disputó los 90 minutos en cinco partidos: Valencia, Elche, Alavés, Real Oviedo y Mallorca. Dos equipos descendidos, dos que han luchado por no descender hasta las últimas jornadas y el conjunto valencianista, que ha acabado noveno tras dar un pequeño salto en la fase final de la competición. Y a pesar de jugar minutos importantes, es lógico entender que no ha tenido el máximo respaldo de Flick en los momentos decisivos. Cualquiera puede entender eso con la calidad que hay en la zona de creación del Barça, pero el asterisco está en los lesionados en esa zona del equipo culé en la pasada temporada.

Las bajas constantes en Can Barça en la zona medular parecían dejarle un escaparate mayor al catalán, porque entre los meses de septiembre y diciembre cayeron casi todos los cracks. Dani Olmo tuvo dos frenazos en octubre y diciembre, Fermín acumuló varias semanas de baja, Gavi tuvo que someterse a una artroscopia con lo que significó para su temporada e incluso Pedri tuvo problemas en la rodilla a finales de año.

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El efecto Jorge Mendes en el traspaso de Casadó

Uno de los vínculos más importantes para entender el movimiento alrededor de Marc Casadó entre los grandes es la contratación de Jorge Mendes como su representante. El valor del portugués en el mercado de fichajes es absoluto, y a todo ello se une el timing para hacerlo porque cambiar de agente con la temporada empezada era toda una declaración de intenciones que no tuvo repercusión en la 25/26, pero ahora sí.

Si con el arsenal de bajas Marc Casadó no se ha sentido con la confianza y el estímulo de seguir, es que es sabedor de que no va a tener tantos minutos si todos están sanos de cara a la 26/27. Es imposible saber si la decisión de Marc Casadó al ligarse a Mendes el año pasado pasaba por tomar una decisión para ese mismo mercado invernal, pero lo cierto es que la oportunidad en el Barça era clara, aunque no fue tan contundente como él esperaba.

El de Sant Pere de Vilamajor renovó el pasado junio de 2024 hasta 2028, una deuda pendiente que parece alejada de la búsqueda de una nueva oportunidad sin perder la opción de mantener el escudo blaugrana en el futuro. Su decisión y la promesa del club al que llegue, serán claves para afrontar un año ilusionante donde debe demostrar que está hecho para más de lo que ha demostrado hasta la fecha.