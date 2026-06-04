Marc Casadó, cerca de marcarse un 'Ansu Fati': el Mónaco, dispuesto a pagar el traspaso

Javi Rayo 04 JUN 2026 - 11:35h.

Desde Italian apunta a que es cuestión de tiempo que se cierre la salida de Marc Casadó

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Antes de entrar, dejen salir. Si el FC Barcelona quiere seguir moviéndose en el mercado para reforzar la plantilla, primero ha de vender jugadores para liberar espacio salarial. Uno de los nombres que más suena -y lleva tiempo haciéndolo- para abandonar Can Barça es el de Marc Casadó. Aunque pocos futbolistas de la actual plantilla sienten el escudo como él, Hansi Flick ya le ha dejado claro esta última temporada que tiene muchos compañeros por delante de él. Si no quiere estancar su carrera deportiva no tendrá otro remedio que salir del club, y podría tener ya destino cerrado.

Marc Casadó cuesta 20 millones de euros

Según la prensa italiana, Marc Casadó está muy cerca de fichar por el Mónaco. El conjunto monegasco estaría dispuesto a pagar un buen precio de traspaso por hacerse con sus servicios para reforzar el centro del campo con un futbolista joven y de calidad. De confirmarse, Marc Casadó seguiría los mismos pasos que otro de los canteranos con más proyección del Barça, Ansu Fati, que desde hace unos días ya es propiedad total del equipo del Principado.

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Casadó conseguiría así mantenerse en la élite del fútbol europeo, puesto que las últimas ofertas de las que se tiene constancia procedían únicamente del fútbol saudí. Pese a ese interés del Mónaco, desde el Barça trasladan que aún no han recibido ninguna oferta formal por su jugador, aunque se sentarán a escucharla cuando esta llegue.

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El internacional español tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, con lo que el precio de traspaso podría andar en esas cantidades. Todo tras una temporada donde Marc Casadó ha sido condenado al ostracismo. Sólo ha disputado 34 partidos entre LALIGA, Champions, Copa del Rey y Supercopa de España, y gran parte de ellos saliendo desde el banquillo en los últimos minutos. Unos pobres registros que le han valido para no volver a una convocatoria de la Selección Española desde hace ya muchos meses.