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El FC Barcelona mira al próximo mercado de fichajes con muchos frentes abiertos. Hay cuatro jugadores que acaban contrato, entre los que se incluye un Robert Lewandowski que ya ha confirmado su marcha. Los otros tres aún podrían continuar, pero en la dirección deportiva tienen claro que para hacer hueco a las llegadas, se deben producir salidas. Y en esa operación salida hay un claro señalado para marcharse: Marc Casadó.

Según informa el diario Marca, Casadó es uno de los jugadores del Barça que más opciones tiene de abandonar la plantilla el próximo verano. Su rendimiento ha sido algo irregular y en el último tramo de temporada se ha convertido en la última opción de Hansi Flick en el centro del campo, por detrás incluso de Marc Bernal. Una situación que invita a pensar en una salida durante las próximas semanas.

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La situación de Marc Casadó y su posible salida del Barcelona

Casadó tiene contrato hasta 2028, por lo que su marcha pasaría por un acuerdo entre clubes, siempre y cuando llegue alguna entidad dispuesta a negociar con el Barça. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 20 millones de euros. Y según señala el diario Marca, las pretensiones de la dirección deportiva apuntan a una oferta de entre 20 y 30 millones para dejarle marchar.

El centrocampista ha disputado 1.300 minutos a lo largo de toda la temporada entre todas las competiciones. En LaLiga ha sido titular en diez ocasiones, pero su protagonismo ha decaído por completo en las últimas jornadas. De hecho, se ha quedado sin jugar ni un solo minuto en siete de los 19 últimos encuentros ligueros y tampoco tuvo oportunidades en los tres últimos partidos de Chamions League, competición en la que sólo fue titular en dos ocasiones.

En enero ya hubo cierto interés por parte del Atlético de Madrid, pero ahora desde el Metropolitano apuntan en otras direcciones. También han llegado cantos de sirena desde Arabia Saudí, siempre con propuestas suculentas en términos económicos. Sea como fuere, lo que sí parece evidente es que Casadó tendrá que marcharse ante su poco protagonismo en las últimas semanas y el exceso de centrocampistas en la plantilla del próximo curso, más aún tras el regreso de Gavi.