Cuatro jugadores acaban contrato y hay varios más con muchas opciones de salir

Bernardo Silva rechaza la oferta del FC Barcelona

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El FC Barcelona disputará el próximo domingo, separado del horario unificado, su último partido de la temporada en casa. Lo hará ante el Real Betis, en el Camp Nou, en una noche festiva para el campeón que también podría servir de despedida para varios futbolistas. Hay cuatro que acaban contrato el próximo mes de junio, pero son varios más los que tienen serias opciones de marcharse el próximo verano.

Bajo palos, Szczesny tiene contrato hasta 2027, pero tiene muchas opciones de marcharse el próximo verano. Y lo haría, probablemente, para retirarse por segunda vez en su carrera. Ya jugó en Mendizorroza y es probable que vuelva a ser titular ante el Betis.

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En defensa, Andreas Christensen y Joao Cancelo acaban contrato. El central ha vivido un auténtico calvario durante todo el curso por culpa de las lesiones. Meses atrás, todo apuntaba a una posible renovación, pero ahora su futuro es incierto y es bastante probable que acabe saliendo. La situación con Cancelo es distinta, pues llegó en calidad de cedido y la idea del Barça es negociar con el Al-Hilal de cara a su continuidad, que en cualquier caso no está ni mucho menos garantizada.

Las posibles salidas del Barcelona en 2026

Ronald Araujo es otro que podría estar ante una posible despedida. Su bajón de rendimiento durante los últimos años ha sido evidente. Y su pérdida de protagonismo este curso, también, condicionado además por su baja psicológica en diciembre por problemas mentales. Tiene contrato hasta 2031, pero podría salir.

En la medular, todas las miradas apuntan a Marc Casadó. Ha tenido menos minutos de los esperados y desde Arabia Saudí le están tentando. Acaba contrato en 2028, pero podría salir en verano.

Y las principales miradas apuntan a la delantera. Sobre todo a un nombre: Robert Lewandowski. El polaco acaba contrato y todavía no ha comunicado su decisión, pero todo apunta a que se despedirá del club para emprender una última aventura futbolística. En teoría, lo debe comunicar en las próximas horas para que el partido ante el Betis pueda servir de despedida.

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Marcus Rashford también acaba contrato, pues llegó en calidad de cedido del Manchester United, y cada vez tiene menos opciones de continuar. Además, habrá que ver qué sucede con Roony Bardghji, que tampoco ha terminado de convencer en sus pocas oportunidades a lo largo del curso. El propio jugador, condenado a vivir a la sombra de Lamine Yamal, llegó a admitir meses atrás que le gustaría tener más minutos.

Estos son los casos más evidentes, pero tampoco se pueden descartar otras salidas. Ferran Torres acaba contrato en 2027 y este podría ser el último verano para hacer algo de caja por un traspaso. Jules Koundé ha perdido muchísimo protagonismo y hay varios equipos ingleses interesados. Y Frenkie de Jong, con contrato hasta 2029, está llamado a protagonizar varias noticias en clave operación salida.