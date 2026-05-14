Bernardo Silva rechaza la oferta del FC Barcelona

Fran Fuentes 14 MAY 2026 - 12:16h.

El salario ofrecido no convence al centrocampista portugués

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El FC Barcelona, ya proclamado campeón de LALIGA, trabaja en la confección de plantilla de la próxima temporada. Deco planifica los próximos movimientos a sabiendas de que el presupuesto es sumamente limitado y que tendrá que ser imaginativo para dotar a Hansi Flick de herramientas más competitivas para el curso que viene. En este sentido, uno de los jugadores que sonaba es Bernardo Silva, que cumplirá contrato con el Manchester City. El mediapunta portugués se percibe como un refuerzo muy interesante y de rendimiento inmediato, cuya veteranía podría acercar al conjunto barcelonista a, por fin, volver a ganar la Champions. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que los planes del luso no pasan por el Camp Nou.

Y es que, según avanza el medio turco Fanatik, Bernardo Silva habría rechazado la oferta del FC Barcelona. En este sentido, el salario ofrecido no habría colmado las expectativas del jugador, incluso cuando este ya sabía que esta iba a ser muy inferior a lo que percibe actualmente en el Manchester City. De este modo, el portugués se debate entre el Galatasaray, quien realizó un importante ofrecimiento al jugador en el ámbito salarial, y la Juventus, quien le ofrece ser una de las piezas angulares del equipo, pero que no puede competir a nivel monetario.

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El salario del Galatasaray a Bernardo Silva con el que no puede competir el Barcelona

Así las cosas, ya informamos de que el Galatasaray había ofrecido 50 millones de euros a razón de tres temporadas. Es decir, unos 16.7 millones al año. Una cifra sensiblemente inferior a los másde 18 que se embolsa actualmente en el Manchester City, pero igualmente elevada. En este sentido, la propuesta de la Juventus tampoco es capaz de satisfacer las exigencias del portugués, por lo que su futuro está más cerca de Turquía que nunca. Y es que el representante del jugador, Jorge Mendes, ha viajado a Estambul para reunirse con la directiva del club aurirrojo y tratar de llegar a un acuerdo.

De este modo, una de las principales aspiraciones del FC Barcelona en el mercado de fichajes se aleja de manera casi definitiva. Teniendo en cuenta que el club blaugrana tendrá que acudir, casi en exclusiva, a futbolistas sin contrato, Bernardo Silva era, junto a Dusan Vlahovic, uno de los nombres más interesantes que ofrece el mercado de jugadores libres. Sin embargo, ambos parecen alejarse tanto de la Juventus como del conjunto barcelonista en los próximos meses. Eso sí, con Deco nunca se sabe, y no sería de extrañar una nueva oferta al alza para intentar convencer al jugador del Manchester City.