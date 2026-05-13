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Un triunfo de oro. El Deportivo Alavés ha logrado este miércoles una victoria ante el campeón (1-0) que le permite salir de los puestos de descenso, sumido en una lucha frenética por escapar de las tres últimas posiciones. Un solitario gol de Diabaté antes del descanso bastó para ganar al FC Barcelona, que se queda sin opción de alcanzar los 100 minutos y no disparó ni una sola vez a puerta.

Diabate desata la locura al descanso

Como era de prever, Hansi Flick hizo una auténtica revolución en el once, haciendo debutar a Álvaro Cortés y cambiando hasta de portero. No lo notó demasiado el Barça de inicio, monopolizando la pelota y merodeando el área de Sivera. Rashford desperdició dos buenas ocasiones en los primeros compases del encuentro y Roony, intentando aprovechar su oportunidad, se mostró eléctrico y vertical por la derecha. Pero nadie consiguió concretar.

El Alavés se limitaba a estar bien posicionado y esperar su oportunidad. Rebbach no paraba de correr, sufría atrás y se animaba en ataque, y Guridi y Denis Suárez no terminaban de estar finos con la pelota. Todo apuntaba a un resultado gafas al descanso, pero la lucha por el descenso tiene estas cosas: córner en el último minuto, mal despeje de Rashford, toque de cabeza de Blanco y derechazo de Diabate al fondo de la portería de Szczesny.

El Barça, ni un tiro a puerta

No se apresuró mucho el Barça tras el paso por vestuarios, para qué engañarnos. Diabate tuvo el segundo en su cabeza, pero le salió blanco a los guantes de Szczesny, y Guridi se estrelló con el palo en una jugada que acabó invalidada. No dio un verdadero paso al frente al cuadro blaugrana hasta el 75', marcado por el dinamismo de Ferran Torres en ataque y ya con Pedri a los mandos, pero fue insuficiente. Le bastó al Alavés con juntar las líneas, no cometer errores, cerrarse atrás. Y conseguir, de paso, una victoria que le sirve para salir de los puestos de descenso y que puede valer una permanencia.