Uno por uno y notas del Deportivo Alavés ante el Barça

Un solitario gol de Diabaté permite al Alavés salir del descenso

Uno por uno y notas del Barcelona contra el Alavés con varios suspensos en Mendizorroza

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El Deportivo Alavés ha logrado un triunfo de oro ante el FC Barcelona (1-0) que le permite salir de los puestos de descenso a falta de dos jornadas para concluir LaLiga EA Sports. Un solitario gol de Diabaté justo antes del descanso bastó al cuadro babazorro, que firmó un encuentro sobresaliente atrás sin conceder ni una ocasión al campeón.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Alavés en el duelo ante el Barça.

Sivera (5): mantuvo la portería a cero, que podríamos decir que no es poco teniendo en frente al Barça, pero lo cierto es que el cuadro blaugrana no tiró ni una vez a portería.

Ángel Pérez (8): sufrió ante Rashford en los primeros minutos, pero se fue entonando con el paso de los minutos y erró bien su banda.

Tenaglia (9): imperial atrás y en las coberturas defensivas por la derecha. 13 contribuciones defensivas, ocho despejes, seis recuperaciones.

Koski (7): dejó algunas dudas en sus primeras intervenciones, pero acabó al nivel de toda la zaga y dejando un despeje acrobático determinante en la segunda mitad para evitar el empate.

Víctor Parada (6): pocas intervenciones, pero cumplió bien atrás y secó a Lewandowski y compañía. Sustituido en el 80' con molestias.

Rebbach (9): titánico. Roony le dio trabajo por la izquierda, pero mostró todo su potencial tanto en defensa como en ataque, con varias llegadas al área de pura potencia y rozando el gol a los minutos tras un gran derechazo.

Guridi (5): un disparo contra la madera que no valía por un fuera de juego anterior y poco más reseñable. Mucho trabajo desde la medular.

Antonio Blanco (6): le tocó jugar de '5' y, como casi todos los centrocampistas, tocó poco la pelota. Su asistencia de cabeza a Diabaté puede valer una permanencia.

Denis Suárez (4): flojito. Mucho trabajo defensivo desde el costado zurdo, pero poco protagonismo con balón. Sustituido en el 60' tras perder 12 veces la pelota.

Diabaté (8): sólo tocó diez veces la pelota en 60 minutos, pero una de ellas significó el 1-0 del Alavés justo antes del descanso y puede valer una permanencia. Tuvo otra en la segunda mitad que cabeceó demasiado blanda. Sustituido a la hora de encuentro.

Toni Martínez (5): partido de mucho desgaste y mucho trabajo, pero sin ocasiones en ataque. Nada que achacarle.

Sustituciones del Deportivo Alavés ante el Barça

Pablo Ibáñez (5): sustituyó a Denis a la hora de encuentro y aportó trabajo en el medio, pero sólo tocó seis veces la pelota.

Aitor Mañas (5): más de lo mismo. Entró por Diabaté, trabajó y sólo tocó otras seis veces la pelota.

Protesoni (SC): entró en el 80' por Parada y cumplió, como todos.