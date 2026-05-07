El último movimiento de Vlahovic con la Juventus a la espera del Barça

Celia Pérez 07 MAY 2026 - 14:01h.

El delantero tiene el sueño de vestir la elástica culé

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A falta de cuatro jornadas para que se cierre la temporada, el Barça pone la directa en la planificación de la plantilla de Hansi Flick de cara a la próxima campaña. Se avecina un verano movido en el que Deco espera por fin darle salida a Ansu Fati, con el Mónaco ejerciendo la opción de compra, en el que espera encontrar un refuerzo para la defensa culé y en el que suenan nombres para la delantera como el de Dusan Vlahovic.

El futuro de Robert Lewandowski no está claro, termina contrato a final de temporada y, a sus 37 años, todavía no tiene claro qué pasará con él este verano. En este escenario la dirección deportiva rastrea nombres para la delantera, en la que suenan futbolistas como Julián Álvarez, pero también el de Vlahovic. El delantero de la Juventus lleva tiempo en el radar del Barça y su último movimiento con respecto a su club puede provocar un cambio de visión con su situación.

Según cuenta la Gazetta dello Sport, el futbolista ha decidido dejar parada su renovación con la Juve siendo consciente del interés que despierta en clubes como el Mónaco o el Barça. De hecho, el delantero tiene la ilusión de vestir la camiseta culé, aunque su llegada se antoja bastante complicada, aunque nada esta descartad. Sport asegura que a pesar de que la preferencia de Flick es apostar por un delantero top como Julián Álvarez, una de las prioridades del club, cualquier escenario es posible pendiente de lo que ocurra con las posibles salidas de Robert Lewandowski e incluso Ferran Torres.

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A la espera de ver cómo termina la temporada, todo apunta que el futuro del del delantero serbio seguirá siendo una gran incógnita incluso en un verano que será largo para acabar conociendo qué pasará con él.