Raphinha se harta de los continuos rumores de salida del Barça: "Ese tipo solo miente"

Saray Calzada 07 MAY 2026 - 10:28h.

Raphinha ha hablado en 'ESPN Brasil' de los rumores de salida que le persiguen

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Raphinha ha ocupado titulares en las últimos días. Unas informaciones apuntaban a que podría salir el próximo verano. Esto sorprendía siendo uno de los jugadores con más peso en el vestuario y viendo la importancia que tiene en el campo. El brasileño ha conseguido coger el toro por los cuernos y desmentir todo esto. Lo ha hecho en una entrevista con 'ESPN Brasil'.

Es cierto que no es la primera vez que sale esto. Hubo un verano en el que estuvo a punto de salir, pero finalmente se quedó. "Desde que llegué al Barcelona, desde el primer día se ha especulado con mi salida del club. Creo que a la gente no le gusta verme aquí. Sobre todo, a la prensa... hay un tipo que no para de mentir", comenzó diciendo.

"El periodista que escribió ese artículo (sobre una posible salida) también ha escrito otras mentiras sobre mí, diciendo que me reuní con el club, que hablé con gente de dentro y dije que estaba indeciso, que no sabía si continuaría o no (en el Barcelona). Ese tipo solo miente; cada vez que publica alguna noticia, tiene que omitir cosas irrelevantes que salen de su boca", dijo Raphinha zanjando el tema de los rumores de salida.

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Raphinha baja su rendimiento, pero no su importancia en el equipo

'ESPN' asegura también en este artículo que el FC Barcelona está interesado en hacer una venta importante con la que hacer caja, pero el brasileño está en la lista de los intransferibles. El jugador esta temporada no ha tenido el rendimiento del curso pasado. Las lesiones le han impedido tener esa continuidad, pero sigue siendo igual de importante para el equipo. Ha cosechado 19 goles, 7 asistencias en 31 partidos. Está lejos de los 34 tantos, 22 asistencias en 57 encuentros de la temporada pasada.