Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 16:53h.

Lewandowski podría estar en sus últimas semanas en el Barcelona

Bernardo Silva rechaza la oferta del FC Barcelona

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Con la temporada prácticamente terminada para el FC Barcelona y sin la posibilidad de conseguir los 100 puntos en LALIGA tras caer en Mendizorroza, desde el club culé ya se está trabajando en la temporada que viene. La directiva culé tiene varios frentes abiertos a tratar en el aspecto deportivo, y uno de los más necesitados es la delantera.

En la presente campaña, Hansi Flick ha podido contar con muchos atacantes de gran nivel que han respondido en las citas importantes. Sin embargo, es muy probable que para el curso 2026/27 no pueda contar con Marcus Rashford y sigue en el aire el futuro de Robert Lewandowski.

Según ha explicado Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, hay una probabilidad muy alta de que el delantero polaco abandone la entidad culé al finalizar la presente temporada, pues termina contrato y todavía no ha renovado con el Barça. A pesar de que no se ha tomado la decisión final, todos los indicios apuntan a su salida y el club ya está trabajando en una nueva campaña sin él.

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Deco se fija en la Premier League para suplir a Lewandowski

Ante la más que posible salida del delantero polaco, Deco ya está trabajando para encontrar un sustituto. Julián Álvarez lleva meses siendo el favorito de la directiva, pero ante las altas exigencias del Atlético de Madrid y el fuerte interés del París Saint-Germain, el Barcelona ha puesto el foco en la Premier League.

Tal y como ha contado el diario Mundo Deportivo, el principal interés del Barça para la delantera ha pasado a ser Joao Pedro, el atacante brasileño del Chelsea. Según ha contado el medio catalán, el club ya habría contactado con el entorno del jugador y con su agencia de representación.

Desde la entidad culé ven factible la operación, que calculan que podría rondar los 70 millones de euros. Eso sí, si el Chelsea termina la temporada fuera de puestos europeos, podría facilitar las negociaciones para un futuro traspaso en verano.