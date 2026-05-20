Diego Páez de Roque 20 MAY 2026 - 16:34h.

El Barcelona quiere seguir contando con el delantero inglés

La operación del Barcelona para llegar a la regla 1:1, 23 millones a falta de oficialidad

Compartir







El Barcelona quiere seguir contando con Marcus Rashford la temporada que viene. El jugador británico, en su primera temporada en el club culé, ha convencido a Hansi Flick, por lo que desde la dirección deportiva ya están trabajando en su continuidad.

Sin embargo, desde la entidad catalana son conscientes de la dificultad de la operación, pues el '14' sigue siendo jugador del Manchester United y se han mantenido firmes en su decisión con Rashford tras un buen año en calidad de cedido en Barcelona.

Por parte del jugador, no habría ningún problema en continuar vistiendo de azulgrana incluso con el rol que ha tenido esta temporada. Además, el Barça ya ha llegado a un acuerdo con el jugador con un contrato más largo repartiendo e incluso perdonando parte del salario.

El plan del Barcelona para fichar a Rashford

Volviendo al conjunto inglés, en pasadas negociaciones se ha mantenido firmes en el pacto al que llegaron a principios de temporada, que indicaba que si los culés querían fichar en propiedad a Marcus Rashford tendrían que pagar un traspaso de 30 millones de euros. Un precio que incluso consideran inferior al del mercado de la Premier League.

Sin embargo, el Barça no ha dicho todavía la última palabra. Desde el club esperan cierta presión por parte del futbolista, que no quiere volver a la ciudad inglesa y su deseo es continuar en Barcelona.

Según ha contado el diario SPORT, el club culé estaría trabajando en una posible rebaja del precio. Aun así, si esta no fuese aceptada por el Manchester United, plantean una segunda opción que consiste en una segunda cesión, pero esta vez con compra obligatoria a final de temporada.

De esta forma, los culés se ahorrarían el pago del traspaso este mismo verano y podrían intentar reducir el precio final el año que viene, pues a Marcus Rashford únicamente le quedaría un año de contrato con el Manchester United, que se aseguraría una venta de Rashford sin más complicaciones.