Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 13:48h.

Gavi habla sobre la eliminatoria ante Portugal y sobre la figura de Cristiano Ronaldo

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La selección española afronta uno de los grandes desafíos del Mundial con el duelo frente a Portugal, un enfrentamiento que reunirá a dos de las principales potencias del fútbol europeo en busca de un billete para la siguiente ronda. El combinado dirigido por el seleccionador español llega tras superar con solvencia las fases anteriores del torneo y mantiene la confianza en un grupo joven que ha respondido en los momentos de mayor exigencia. Enfrente estará una Portugal liderada por una generación repleta de talento y experiencia, con el objetivo de seguir avanzando en una competición que entra ya en su tramo decisivo.

Uno de los grandes focos de atención volverá a ser Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero continúa siendo el principal referente de Portugal y una figura de enorme peso tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aunque su rendimiento ha vuelto a dividir opiniones entre quienes consideran que su protagonismo condiciona al equipo y quienes defienden que sigue siendo decisivo, el veterano atacante continúa aportando experiencia, liderazgo y capacidad para resolver partidos. Hasta el momento en este Mundial ha firmado tres goles y una asistencia, participando de forma directa en varias de las acciones más importantes de su selección y demostrando que mantiene intacto su instinto de cara a portería.

Gavi rompe una lanza por Cristiano Ronaldo

En la víspera del encuentro, Gavi analizó el compromiso en declaraciones concedidas a Mundo Deportivo, donde destacó el potencial del conjunto portugués y la necesidad de mantener la máxima concentración para superar la eliminatoria. "Es el rival más fuerte al que nos hemos enfrentado hasta ahora. Es una gran selección, con buenos jugadores. Espero que el equipo esté mentalizado en lo que tenemos que hacer, en el plan del míster, y que todos vayamos juntos a ganar esta eliminatoria", señaló el centrocampista del Barcelona convencido de que España deberá ofrecer su mejor versión para acceder a la siguiente fase del campeonato.

El internacional español también salió en defensa de Cristiano Ronaldo ante las críticas que ha recibido durante el torneo por parte de algunos aficionados y analistas. "Yo siempre escucho eso, pero de gente que no está en su equipo, de aficionados. Los que están en su equipo le tendrán un magnífico respeto. Obviamente, Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia y te puede marcar la diferencia en cualquier momento", afirmó Gavi. Unas palabras que reflejan el respeto que el vestuario español profesa al capitán portugués y la cautela con la que afrontan un duelo en el que cualquier aparición de CR7 puede resultar determinante.