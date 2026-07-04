Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 22:56h.

Unai Simón advierte del peligro de un jugador como Cristiano

Unai Simón responde a Iribar y a su récord y reivindica a Joan García y Raya: "También habrían conseguido el récord"

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Tras superar a Austria con brillantez en dieciseisavos de final, España mira ya a su próximo compromiso en el Mundial 2026, que será nada más y nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo en la ronda de octavos de final. El capitán portugués sigue siendo el protagonista del ataque luso y obligará a la Selección Española a frenarle para evitar goles como el que anotó en la final de la última Nations League, con una fórmula que ha avanzado Unai Simón.

En sala de prensa, el meta del Athletic y de la Roja alabó al portugués advirtiendo de su cambio de juego con respecto a hace unos años: "El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, cuando estaba en su ‘prime’. Pero tenemos que intentar tenerle lo más lejos posible del área. En la final de la Nations tuvo un balón dentro del área y lo metió. Tiene esa capacidad goleadora que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo".

"Lo que tiene Cristiano es que en el área se busca él solo la vida para rematar balones, buscar pases filtrados, hacerse espacio... Tiene una gran experiencia y compañeros con los que lleva mucho tiempo y entiende todo a la maravilla. Si pisa el área es determinante. Lee muy bien esas situaciones y hay que estar preparados para todo", explicó Unai.

En lo que no quiere pensar mucho Unai Simón es en si será el último partido de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, tal y como se ha comentado con su propia hermana aireando estos rumores: "No pienso que sea el último baile de Cristiano. Cada partido es diferente. Lo importante es centrarte en el juego y no en lo que engloba mediáticamente".

Unai Simón quiere que España se centre en su juego

El meta bilbaíno prefiere centrarse, eso sí, en el juego de la Selección Española buscando parecerse lo máximo posible al equipo campeón de la Eurocopa 2024. Esa es la receta española para intentar evitar una derrota como la sufrida ante Portugal en la tanda de penaltis de la última final de la Nations League.

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"Hay que centrarse en nuestro juego, tras tres buenos partidos sin olvidar que Portugal nos ganó esa final de la Nations. Hay que tener respeto al rival y saber que hay que hacer un buen partido, sin errores. Si nos tenemos que quedar por el camino que sea porque han sido mejores que nosotros, no porque les hemos dado facilidades", finalizó Unai Simón.