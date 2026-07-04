El tenso momento de Lionel Scaloni con un periodista argentino tras el sufrimiento ante Cabo Verde

Alberto Cercós García 04 JUL 2026 - 16:11h.

Argentina sufrió ante Cabo Verde y los periodistas le preguntaron a Scaloni sobre la presión de ser candidato

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Argentina sufrió más de lo esperado ante Cabo Verde. Pese a clasificar para octavos de final del Mundial, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que recurrir a la prórroga para pasar una dura eliminatoria y citarse, así, con Egipto. La presión por ser los últimos Campeones del Mundo tras ganar el torneo en Qatar hace ya cuatros años, es una pregunta recurrente en rueda de prensa. Y Scaloni está cada vez más cansado de esa etiqueta. El técnico argentino protagonizó un pequeño encontronazo con un periodista tras el 3-2 ante Cabo Verde. Si bien se tratan con mucho respeto y estima, no cabe duda que a Scaloni no le gusta en absoluto que los medios señales a Argentina como una de las favoritas y candidatas solo por el hecho de haber ganado en 2022.

"¿Le pesó al equipo la responsabilidad del candidato", empezaba preguntando el periodista en cuestión. Rápidamente, en la sala de prensa, Scaloni le interrumpió. "Eso no, quítalo", señalaba el seleccionador. Y en un tono de mucha cordialidad, el periodista dejó claro que iba a quitar esa etiqueta que claramente no convence a Lionel. "Con todo el respeto, además que con vos me llevo bien... ¿te enojaste?", insistió Scaloni al escuchar que el periodista le repetía la pregunta obviando el favoritismo pero insistiendo en que algo estaba fallando en el equipo.

Scaloni da la cara por su equipo

"Este equipo nunca baja los brazos y eso es mucho más importante que otras cosas", declaró el seleccionador negando sus nervios: "Estuve más tranquilo de lo que parecía porque tenía la sensación de que el equipo estaba". El técnico argentino se rindió al trabajo de Cabo Verde y cómo apretaron a la Albiceleste: "Nosotros sabíamos que iba a ser difícil. El rival nos puso las cosas difíciles y ha dado el 200%. El 2-2 fue un golazo increíble. Te vas dando cuenta de que se viene todo lo negativo y que el equipo sigue y sigue.

Lionel Scaloni llegó a los 100 partidos como seleccionador de Argentina y pudo lograr al final un triunfo para celebrarlo: "De los 100 partidos, este es de los que más me ha marcado como entrenador: porque es un Mundial, porque pasaron cosas en el partido. Es un partido que me va a ayudar, aun ganándolo".