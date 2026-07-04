Lucas Gatti 04 JUL 2026 - 02:59h.

Así jugaron los hombres de Lionel Scaloni y Bubista

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En el emblemático estadio Hard Rock de Miami, con presencia de 70 mil espectadores, de los cuales 63 mil fueron argentinos, la campeona del Mundo superó 3-2 a Cabo Verde y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo. Lionel Messi abrió el marcador en el primer tiempo, empató Deroy Duarte en el complemento. En la prórroga, Lisandro Martínez convirtió el segundo, Sidny Lopes Cabral igualó con el golazo del torneo, y el Cuti Romero de cabeza puso cifras definitivas. El elenco sudamericano terminó ganando de pelota parada frente al cerrojo que puso Cabo Verde en defensa durante todo el partido. Emiliano Martínez salvó en dos oportunidades a su selección de los penales.

De entrada, Cabo Verde se apoderó de la pelota, mientras que la campeona del mundo esperó en su campo para salir de contragolpe. En los primeros minutos, ambos elencos se fueron estudiaron, mientras se acomodaban en el verde césped. El conjunto africano se animó a salir jugando desde abajo, a pesar de la presión de los delanteros rivales.

Cuando el equipo argentino empezó a manejar la pelota, Cabo Verde se atrincheró con cinco defensores, cuatro mediocampistas y un solo delantero. A los 14', Messi avisó con la primera ocasión de gol, ingresando al área y definiendo cruzado, se fue cerca del palo derecho de Vozinha. Tres minutos más tarde, el ex del Barcelona ejecutó sin fuerza un tiro libre a las manos del arquero caboverdiano.

De a poco, el equipo argentino fue sumando metros y jugando en campo rival. A los 30', tras un pase extraordinario de Lisandro Martínez, Messi le bajó con zurda y definió a la carrera ante la salida de Vozinha. El capitán argentino frotó la lampara e hizo delirar al público local. La selección sudamericana llegó poco al área rival, pero fue contundente. En la segunda ocasión, rompió la línea defensiva y marcó el 10.

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Luego, Argentina llegó lo justo y necesario. No se desesperó en búsqueda del segundo. Manejó la pelota con paciencia hasta buscar los espacios para lastimar. Buen primer tiempo de la selección de Lionel Scaloni que, con paciencia y manejo de la pelota, se puso en ventaja por intermedio de su máximo referente.

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En el complemento, la Albiceleste salió envalentonado en busca de estirar la diferencia. Fue trabajando el triunfo. En defensa, se mostró solida y sin cometer errores. Pero en una jugada en defensa, se durmió Argentina y empató Cabo Verde a los 59'. Deroy Duarte definió cruzado ante la salida del Dibu Martínez. A esa altura, varios jugadores argentinos se notaban cansados producto del calor de Miami, que alcanzó los 26 grados.

A partir de ese momento, Scaloni metió dos cambios: Julián Álvarez y Nicolas González por Lautaro y Almada, producto de sus bajos rendimientos. Luego, ingresaron Paredes y Tagliafico por De Paul y Medina, lesionado.

El dominio absoluto era de Argentina, mientras que Cabo Verde intentó apelar a la contra, ya que se los veía mejor físicamente. En el complemento, la campeona del mundo fue mejor que el primer tiempo, con mayor cantidad de situaciones de gol. Dependió mucho de lo que hacía Messi, pero no le alcanzó para ganarlo en los 90 reglamentarios. En tiempo suplementario, Argentina se puso en ventaja a través de un disparo de Licha Martínez, pero lo igualó Sidny Lopes Cabral con un golazo desde fuera del área.

En la segunda mitad de la prórroga, el Cuti Romero puso el 3-2 con un cabezazo que tocó en Diney Borges pero Cabo Verde no se rindió. Los tiburones siguieron atacando y dispusieron de varias ocasiones que el Dibu repelió hasta el pitido final con el final de la tensión para Argentina y con las lágrimas de Cabo Verde.

Argentina:

E. Martínez (6): En el primer tiempo, tuvo mucha participación con la pelota en sus pies, pero no tuvo ninguna atajada con peligro. En el segundo, tapó un disparo muy difícil de Duarte sobre su izquierda, y sin dar rebote. Pero no pudo hacer nada en el empate, ante la definición del mismo jugador caboverdiano.

N. Molina Lucero (5): Participativo, pero en el primer tiempo, no pasó mucho al ataque en la primera etapa. En la segunda, se animó un poco más.

C. Romero (6): Firme y seguro con la marca, por arriba y por abajo. Rápido para anticipar y ceder la pelota a sus compañeros. Convirtió el tercero de cabeza.

L. Martínez (9): Gran pase a Messi para que marque el primero. Soberbia actuación en defensa y muy importante cuando le tocó habilitar a sus compañeros. Luego, marcó el segundo. Sobrio, seguro y participó de ambos goles.

F. Medina (6): Al inicio, le jugaron mucho a su espalda. Sidney Moreira aprovechó ese espacio para tratar de lastimar. No estuvo fino con los centros atrás. La pasó mal en los primeros minutos, pero después creciendo en su juego. Fue de menor a mayor. Sobrio y solvente. Se lo notó cansado y extenuado sobre el cierre del partido por su despliegue. Por su sector, vino el empate. Se retiró lesionado.

R. De Paul (7): Le tocó bajar bastante para recibir la pelota. Así, se sintió cómodo y a partir de él, Argentina generó juego. Tuvo el suyo en el complemento. No pudo definir bien. Mucho despliegue entre su campo y el del adversario.

E. Fernández (6): No pisó tanto el área rival, pero ayudó mucho a Mac Allister en la construcción de juego. Además, con mucho espíritu solidario para recuperar la pelota.

A. Mac Allister (6): De volante central, ordenado y con marca para recuperar la pelota. Luego, tuvo un ritmo cansino por el calor, aunque contó con su chance de gol.

T. Almada (4): Buscó conectar con Messi para elaborar juego por el medio. Por momentos, se paró por derecha porque no le llegaba la pelota. Le faltó lucidez y precisión con la pelota.

L. Messi (9): Le costó al inicio entrar en juego, no encontraba su lugar en la cancha. Pero cuando lo hizo, apareció y marcó. En la segunda que tuvo, la bajó en el área y definió a la carrera. No falló y abrió el marcador. Lo tuvo de tiro libre, pero se lo tapó Vozinha. Hizo un esfuerzo descomunal.

L. Martínez (4): Se encargó de presionar en la salida rival. La única que tuvo fue un disparo de afuera del área en el final del primer tiempo. Respondió bien Vozinha. Muy poca participación. Apenas una habilitación a Messi.

El entrenador argentino Lionel Scaloni hizo dos cambios, ante el cansancio de varios de sus jugadores: Nicolas González, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel ingresaron por Almada, Lautaro, De Paul, Medina y Molina Lucero.

Cabo Verde:

Vozhina (8): Se mostró seguro con la pelota en los pies, aunque por momentos abusó bastante de salir jugando. No salió a atorar a Messi en el primer gol. Arriesgó más de la cuenta con la salida en el fondo. Pero fue fundamental para evitar la victoria argentina, ya que le tapó dos claras al capitán argentino.

S. Moreira (6): Se desplegó como lateral derecho. Se proyectó mucho al ataque. Por ahí, atacó Cabo Verde. La única que tuvo se las ingenió para definir fuerte y alto. Fue la única ocasión del primer tiempo. Fue lo mejor de Cabo Verde, siendo inteligente para jugar.

D. Borges (4): Fue el lateral izquierdo. Estuvo dubitativo e inseguro con la pelota. La revoleó para adelante con la intención de sacársela de encima. Soló una vez fue salida por su sector.

P. Lopes (5): Imprecisó con la pelota y arriesgó mucho en defensa. Salvó el segundo de Argentina. Corrió mucho.

K. Pina (5): No participó del juego. Se encargó de la marca en el medio como volante central, especialmente de Messi. Falta innecesaria en la puerta de la medialuna para un tiro libre del capitán argentino.

J Cabral (6): Nunca fue salida por su sector. Priorizó la marca a Almada más que la subida por su sector. Ordenado. Tuvo una ocasión en el segundo tiempo, con un disparo de afuera del área.

Sidny Lopes Cabral (7): Se paró por la izquierda de la ofensiva y fue desequilibrante en el uno contra uno contra De Paul. Muy impreciso con la pelota, por momentos. Pero clavó un golazo, el 2-2 para darle vida a Cabo Verde.

D. Duarte (7): Tuvo el empate con un disparo de afuera del área. Exigió al Dibu Martínez que respondió bien sin dar rebote. En la segunda ocasión, marcó el empate. Fue el encargado de mandar su equipo hacia adelante. Hizo una falta sin sentido que terminó pagando caro.

L. Duarte (3): Muy poco participativo. Perdió muy fácil la pelota.

R. Mendes (5): Buen manejo de pelota por el medio. Fue el conductor de la ofensiva.

N. Da Costa (3): Muy poco en ofensiva. Bien marcado y controlado por Cuti Romero, que lo anticipó en todas las jugadas.

El director técnico Bubista hizo ingresar a J. Monteiro (7), D. Livramiento (5), H. Varela (6) W. Semedo y Benchimol por Da Costa, Duarte, Cabral, Mendes y Lenini.