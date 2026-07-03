Fran Duarte Madrid, 03 JUL 2026 - 13:33h.

Desde ElDesmarque hemos ido hasta Jaén para conocer la historia detrás del jugador más viral que ha conseguido llamar la atención de Ibai Llanos

Ibai Llanos y el jugador español "por el que pagaría mucho dinero" para ver en el Real Madrid

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Leo Messi ha roto todas las expectativas con una carrera de escándalo que sigue viento en popa. El futbolista ha inspirado a toda una generación que crece queriendo parecerse al astro argentino, pero muy pocos pueden presumir de llevar su apellido a la espalda. Para Messi Ondenot es todo un orgullo haber nacido con ese nombre, porque no es un apellido, sus padres decidieron llamarle Messi directamente y ni si quiera él sabe decir si es porque eran los mayores seguidores de Leo. Lo que sí ha conseguido con su nombre es llamar la atención de Ibai Llanos después de renovar con su equipo, el Villacarrillo C.F. de Jaén.

Messi Ondenot, el futbolista más viral por su parecido con Ibai

El creador de contenidos acabó reaccionando al anuncio de renovación de este humilde equipo de División de Honor en Andalucía después de que sus seguidores le bombardearan con menciones por el parecido de Messi Ondenot que mezcla a Ibai Llanos y IShowSpeed. “¿Tú me estás diciendo en serio que hay un jugador que se llama Messi y que es una mezcla entre Speed y yo? ¿Es real lo que están viendo mis ojos?”, comentaba Ibai en su vídeo que ya lleva casi 6 millones de visualizaciones. Pues sí, Messi Ondenot es real, juega en el Villacarrillo, ha renovado con su club y se da un aire a Ibai mezclado con Speed.