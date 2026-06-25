Celia Pérez 25 JUN 2026 - 07:59h.

El lateral es preguntado por su llegada al Metropolitano

Acuerdo inminente entre Atlético y Leverkusen por el fichaje de Álex Grimaldo: "Se pueda cerrar hoy"

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Julián Álvarez al margen, Álex Grimaldo es otro de los grandes protagonistas en el Atlético de Madrid. El lateral se ha convertido en la gran nota positiva de los últimos días al tener ya cerrada su llegada al Metropolitano. A cambio de 20 millones de euros, el internacional está a punto de convertirse en el primer refuerzo que cierra Mateu Alemany para la plantilla de Diego Pablo Simeone y desde la concentración de la selección española ha sido preguntado al respecto.

Precisamente el día que el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano daba la noticia, Álex ha aparecido en un directo de Twich de Ibai Gómez en el que no ha podido evitar ser preguntado por el tema. Con total naturalidad, el lateral reconoce que hay negociaciones y que el Atlético es un club que siempre le ha gustado.

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"Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Está claro que hay conversaciones. Hemos hablado, pero nada oficial. Veremos lo que pasa en los próximos días", aseguró con tranquilidad. A lo que añadió, al ser preguntado si le molaba el Atlético de Madrid que sí, que "siempre lo he dicho. Eso no es una noticia nueva".

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El periodista Fabrizio Romano aseguraba este miércoles que ya hay un "acuerdo verbal" entre todas las partes y que el Leverkusen ha aceptado la última propuesta del Atlético. Además, insiste que el propio jugador tenía como prioridad jugar en el Metropolitano, un deseo que se convertirá en realidad durante el próximo curso.

Eso sí, el precio será bastante superior a lo que muchos pensaban. Hasta hace apenas una semana, distintas fuentes apuntaban que el Atlético pagaría sólo 10 millones de euros por la incorporación del lateral. Por contra, las cifras han subido bastante en las últimas horas y, según Romano, el Atlético pagará 20 millones por el fichaje de Grimaldo entre fijos y variables. Algunos medios alemanes incluso apuntan algo más alto, hasta los 25 millones, incluyendo también las variables