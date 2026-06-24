Celia Pérez 24 JUN 2026 - 11:00h.

Ambos clubes están ultimando el acuerdo

Así es la oferta que prepara el Barcelona para el fichaje de Julián Álvarez

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A pesar que Julián Álvarez ha provocado un auténtico terremoto en el Atlético de Madrid, la dirección deportiva del conjunto rojiblanca vive un verano movido con varios frentes abierto, pero con uno especialmente entre ceja y ceja: el lateral izquierdo. La dirección deportiva quiere reforzar la banda y tras la marcha de Marc Cucurella ha centrado todos sus esfuerzos en conseguir a Álex Grimaldo. Y está a punto de hacerlo realidad.

Tan a punto, que según cuenta Matteo Moretto, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen están ya ultimando el acuerdo para el traspaso de Grimaldo. De hecho, se espera que la negociación por fin, después de semanas de conversaciones, se pueda cerrar a lo largo del día de hoy.

De esta forma, el Atlético de Madrid podría por fin conseguir uno de los grandes objetivos marcados en rojo en la agenda de Mateu Alemany en este mercado de verano. Después de pasar diez años fuera, entre el Benfica y, desde el 2023, el Bayer Leverkusen, el lateral valenciano estaría a punto de volver a España. Y, a sus 30 años, su deseo sería regresar para jugar en LALIGA, y podría hacerlo a cambio de apenas 10 millones de euros, como ya adelantó el propio Matteo Moretto en su momento.

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El lateral llegaría al Metropolitano para aportar experiencia y calidad a una banda en la que tendrá que pelear la titularidad con Ruggeri. Por el momento, el futbolista se encuentra concentrado con la selección española en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la espera de ver qué ocurre con su futuro. Un futuro que estaba vinculado hasta 2027 con el Bayer Leverkusen, pero que apunta a que podría finalizar mucho antes si se cierra el acuerdo con el Atlético de Madrid para su traspaso este mercado de verano.