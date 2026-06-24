Celia Pérez 24 JUN 2026 - 06:57h.

El delantero luso también vivió momentos de tensión en el Atlético

Giuliano Simeone recibe una lluvia de críticas por su mensaje a Julián Álvarez: "Ten orgullo"

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El 'culebrón Julián Álvarez' parece que solo acaba de empezar. A pesar de que se lleva días, incluso semanas, hablando del futuro del delantero, sus últimas declaraciones con Argentina, dejando claro su que "lo mejor para todos es una transferencia" y quiere "cumplir" su "sueño", ha terminado por provocar un auténtico terremoto. Las formas no están gustando nada al Atlético de Madrid, que está decidido a denunciar al FC Barcelona ante la FIFA, y el desencuentro deja opiniones para todos los gusto. La última ha llegado por parte de Joao Félix tras la victoria de Portugal.

El delantero luso, ex del Atlético de Madrid, fue preguntado por la situación alrededor de Julián Álvarez en la Cadena Cope. "Él tendrá sus razones para hablar eso. No te puedo comentar mucho. Tampoco me quiero meter en eso. Él tendrá sus razones para hablar eso. Cosas pasarán ahí dentro que solo él sabe, que la gente de fuera no sabe. Que sea feliz y que haga lo mejor para él", señaló un futbolista que también tuvo una historia bastante tensa dentro del club rojiblanco.

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Sus declaraciones llegan después de que este lunes, tras el triunfo de Argentina por 2-0 contra Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el atacante dijera, en declaraciones a ESPN, que “lo mejor para todos es una transferencia” y añadió: “Quiero cumplir mi sueño”, sin concretar a qué equipo se refiere.

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En el Atlético entienden que todo esto forma parte de una estrategia, que, según ellos, ya ha seguido el Barcelona con otros jugadores, como Antoine Griezmann, cuando pagó su cláusula de rescisión al club rojiblanco después de haber negociado su fichaje a espaldas de la entidad propietaria de sus derechos, o con Nico Williams, del Athletic Club, para forzar una posición, aunque tenga contrato por cuatro años más en el Metropolitano.