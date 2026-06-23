"Ha hablado con nosotros, pero conoce nuestra postura: el Atleti no quiere transferirle", declaró

'Incendio Julián', la opinión de Rubén Uría

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Miguel Ángel Gil Marín reacciona a las palabras de Julián Álvarez. Apenas 24 horas después de que el delantero expresara de manera pública su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, el consejero delegado del club le ha respondido a través de la Agencia EFE, mostrándose decepcionado por su decisión y señalando de manera directa al FC Barcelona, al que denunciarán ante la FIFA.

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián", expuso este martes a EFE.

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"Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos. Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", aseguró Gil Marín.

Gil Marín denuncia al Barcelona por Julián Álvarez

El consejero delegado del Atlético señaló de manera directa al cuadro azulgrana: "El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define".

"Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados. No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club", abundó.

Además, Gil Marín confirmó que el Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con Julián Alvarez, quien tiene "contrato en vigor durante el periodo protegido".

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"Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó el directivo.