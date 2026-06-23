Tendrá tres rayas rojas centrales y tridentes de Neptuno en cada franja

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El Atlético de Madrid presentará su nueva camiseta durante los próximos días. Y a diferencia de lo que viene siendo habitual durante los últimos años, esta vez no se han producido filtraciones con meses de antelación. Hasta ahora, claro, pues el portal Opalek, especializado en equipaciones, ha desvelado por fin cómo será la nueva indumentaria del equipo rojiblanco.

Hasta ahora, sólo se habían realizado estimaciones de cómo podría ser esa camiseta en base a la información de tonalidades y detalles que se había filtado. Ahora, por por fin, Opalek ha publicado las primeras fotografías de esta nueva equipación, que tendrá tres rayas rojas en su parte frontal acompañadas de finas líneas rojas a su alrededor. Además, estará marcada también por la presencia de tridentes, en honor a Neptuno, en esas mismas franjas rojas.

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El color azul tendrá mayor relevancia respecto a las últimas indumentarias, pues tanto las mangas como sobre todo el cuello serán de esa tonalidad azul marino, que también acompaña la publicidad de Riyadh Air, el logo de Nike y, otra de las novedades, el borde del escudo, que esta vez no será amarillo.

La parte posterior de la camiseta está marcada por el predominante color rojo, que servirá para hacer hueco al dorsal y a la serigrafía del nombre. Todo invita a pensar que esa serigrafía será de color blanca, a diferencia de lo que sucedía el pasado curso.

Así pues, ya están confirmadas las tres equipaciones que lucirá el Atlético de Madrid para la temporada 2026/2027. La primera, con sus clásicos colores rojiblancos que se acaba de filtrar. La segunda, estrenada de forma oficial en la última jornada ante el Villarreal y de color negra y amarilla fosforita. Y la tercera será probablemente la más llamativa, de color gris suave y con finas líneas rojas y azules de manera horizontal.