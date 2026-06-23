Qué pasa con Alexander Sorloth después de que Julián Álvarez haya pedido salir del Atlético

Fran Duarte Madrid, 23 JUN 2026 - 12:00h.

La más que probable salida de Julián Álvarez este verano cambian por completo la situación de Alexander Sorloth en el Atlético de Madrid

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Las declaraciones de Julián Álvarez nada más terminar el Argentina – Austria han caído como una bomba en el Atlético de Madrid. El futbolista quiere tomar la vía más directa para salir del club rojiblanco este verano y dijo claramente que lo mejor para ambas partes iba a ser una transferencia. Si su continuidad ya era complicada, a pesar de los esfuerzos del Atlético de Madrid, ahora ya es inviable por el divorcio que ha provocado el argentino con la afición de su todavía equipo. Una situación que cambia por completo las prioridades que se estaban abordando en el mercado, como el futuro de Alexander Sorloth, al que vinculaban con varios equipos de la Serie A.

Sorloth, fundamental para la temporada que viene

Ni Simeone, ni Mateu Alemany saben con certeza la delantera con la que contarán la temporada que viene. El incendio provocado por Julián solo evidencia que el argentino no será uno de los delanteros del Atlético de Madrid. La salida de Griezmann, el fichaje frustrado de Bernardo Silva o el regreso de Nico González a la Juventus dejan un hueco enorme que aumentaría sin Julián. Este cambio de planes afecta principalmente a Sorloth, que ya negociaba con algunos equipos de Italia como la Juventus o el Nápoles, pero las declaraciones de su compañero de ataque cambian por completo su papel para la temporada que viene. De hecho, el propio Sorloth quiso obviar las preguntas sobre su futuro al terminar el partido con Noruega, justo lo contrario de lo que hizo Julián.

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Ahora su venta se vuelve prácticamente imposible, solo por la dificultad de cubrir en un solo mercado las tres salidas de los jugadores más importantes del ataque del Cholo (Griezmann, Julián Álvarez y Alexander Sorloth). El propio club ha sacado pecho del partido del noruego con su selección en la segunda jornada del Mundial 2026, a pesar de su partido discreto, mientras que de Julián solo aprovechan para hacer un breve comentario sobre su participación con Argentina. Lo que más llama la atención es que el post del Atlético de Madrid sobre el partido de Sorloth se ha llenado de comentarios de aficionados rojiblancos pidiendo la venta de Julián.

El gigante noruego tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028 y con la marcha de Julián disfrutaría de más minutos bajo las órdenes de Simeone. Además, Sorloth ya ha demostrado lo importante que puede ser y solo hay que ver sus cifras goleadoras para darse cuenta de lo importante que ha sido Sorloth estas dos temporadas. Siendo suplente ha metido solo cinco goles menos que Julián en estos dos años (24 goles 24/25 en 2314 minutos y 20 goles 25/26 en 2816 minutos, mientras que Julián ha marcado 29 goles en 24/25 en 3967 minutos y 20 goles 25/26 en 3549 minutos). Unas cifras que serían difíciles de superar por un delantero con el mismo número de minutos y que hacen que el Atleti le cuelgue el cartel de intransferible.