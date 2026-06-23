El Real Madrid se pregunta cuál es el sueño de Julián Álvarez tras su desplante

Juan Pérez 23 JUN 2026 - 17:34h.

Una posible estrategia para mantener el precio del '9' de Argentina en los 150 millones

El órdago de Julián Álvarez activa tres operaciones del Atlético de Madrid en el mercado

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La perspectiva del Real Madrid en la operación Julián Álvarez deja una visión algo alejada de la operación después de comprobar las declaraciones del argentino pidiendo el traspaso en el mercado de fichajes. Con todos los focos puestos en el FC Barcelona, la realidad es que el delantero argentino no ha confirmado cuál es el objetivo final de sus palabras y en el conjunto blanco se preguntan cuál es su "sueño" en su próximo paso competitivo.

Julián Álvarez ha dinamitado el escenario de su posible salida del Atlético de Madrid hasta el punto de mantener en alerta a los dos clubes más poderosos de LaLiga. Y mientras los colchoneros reafirman su intención de no dejar salir al punta al Barça, el baile de cifras entra en un tira y afloja donde el jugador ya es protagonista mientras el Real Madrid coloca de nuevo una migaja para llamar la atención de 'La Araña'.

Según la información de Melchor Ruiz, periodista de Cope, El Real Madrid no conocía la intención de Julián de comunicar su estatus tras el partido de Argentina en el Mundial 2026, y se enteró en el mismo momento que el resto del mundo. Aún así las expectativas del conjunto liderado por Florentino en una empresa que le toca en lo personal por ser una apuesta personal, es que el Atlético no lo venda por un precio menor al de los 150 millones de euros que ofertó en su momento.

También se revela que el conjunto merengue no va a subir actualmente de esa cifra de los 150 millones para ir a por Julián Álvarez, y lo más sorprendente, dejan claro que no saben cuál es el sueño de Julián. Esa última es la frase que lo desconecta todo entre el '9' de la albiceleste y Real Madrid, porque en la misma explicación de Cope aclaran que el FC Barcelona lo tiene todo acordado con el jugador y ahora prepara una oferta de 130 millones de euros. Un culebrón que avanza con un capítulo más entre el encarecimiento del jugador, la estrategia del conjunto blanco para subir el precio y la resistencia del Atlético para dejarlo salir sólo por el coste adecuado.