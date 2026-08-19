El Betis ultima el fichaje de Troy Parrott
El atacante firmará por cinco temporadas
Siete minutos de lo que Troy Parrott puede aportar al Betis: 31 goles y 12 asistencias
Troy Parrott será el nuevo delantero del Betis. Como contábamos en las últimas horas, el conjunto verdiblanco cerró el acuerdo con el atacante y este miércoles ha limado los últimos detalles con el AZ, club al que pagará 16 millones de euros fijos por el traspaso.
Tras abrir el espacio necesario para el atacante, el Betis ha acelerado en el mercado y este miércoles ha dejado prácticamente cerrada la llegada de Troy Parrott para Manuel Pellegrini.
La entidad verdiblanca pagará 16 millones de euros fijos, además de otros tres variables y un pequeño porcentaje en una futura venta, adaptándose así a los números que se manejaban en la dirección deportiva desde que arrancase la búsqueda del '9'.
Por su parte, el delantero irlandés, que ha presionado para poder jugar la Champions League junto a Antony, Isco Alarcón o Abde, entre otros, firmará un contrato por cinco temporadas.
Los últimos detalles por Troy Parrott
Según cuentan a este medio, en estos momentos ambos clubes están redactando, intercambiando y firmando los últimos documentos antes de hacer oficial el traspaso, que quedaría igualmente pendiente de un reconocimiento médico que no debería presentar problema alguno.
El jugador tiene previsto viajar a Sevilla en las próximas horas para pasar el citado examen médico y, posteriormente, firmar su nuevo contrato antes de conocer y ejercitarse bajo las órdenes de Manuel Pellegrini y junto a sus nuevos compañeros.
Respecto a la inscripción, como contábamos este pasado martes, en el club cuentan con el espacio salarial suficiente, por lo que se presentará la documentación ante LALIGA y, teóricamente, no habrá problema alguno para colocarse su nuevo dorsal oficial.