José Bordalás estalla tras el comunicado de la AESAF: “Un sindicato creado por cuatro amigos”

Fran Duarte Madrid, 19 AGO 2026 - 13:43h.

El entrenador del Getafe no se ha callado y ha respondido al duro comunicado de la Asociación de Árbitros de Fútbol (AESAF) después de criticar a Orellana Cid tras la expulsión de Kiko Femenía

El gesto de José Bordalás con Orellana Cid, árbitro debutante en el Alavés-Getafe: "Te has cagado"

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No ha terminado ni la primera jornada de LALIGA EA Sports 2026/27 y ya hay varias polémicas arbitrales. Una de ellas fue la expulsión de Kiko Femenía en el partido contra el Alavés. Tras el encuentro, José Bordalás no dudó en quejarse del arbitraje y de esa acción asegurando que no les “tratan de la misma manera”. Una queja a la que respondió con dureza la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) con un comunicado en el acusan al entrenador de “culpabilizar al estamento arbitral” del resultado de su equipo.

Bordalás responde a la AESAF

Pues no ha pasado ni un día y el técnico no ha dudado en responder a ese comunicado de la AESAF en la rueda de prensa del Getafe previa al duelo contra el Partizan para la clasificación a la Conference League. Bordalás le ha quitado importancia a ese comunicado de un sindicato que, según sus palabras, lo han creado “cuatro o cinco amigos”.

"La verdad es que es un sindicato que han creado cuatro o cinco amigos, no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Francisco Soto, presidente del Comité de Árbitros, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja", ha respondido con dureza el entrenador del Getafe. "A nosotros siempre nos han dicho que cuando no está claro, no se rectifica. Sin embargo, se rectificó la amarilla".

También ha valorado en concreto el comunicado dirigido hacía su persona y cree que es porque se trata de él, que con otro entrenador no hubiesen hecho ese comunicado. “No es justo un comunicado tan contundente y señalándome de esa manera. Pero no le doy mayor importancia. Mañana yo hago un sindicato con varios entrenadores y me pongo a señalar también a otros”, afirma. “Creo que no pasa nada porque se reconozcan los errores. Como entrenador reconozco mis errores, los jugadores también y los árbitros también podrían reconocer sus errores, que no pasa nada”. Y ha finalizado su intervención pidiendo respeto. "Respeto a todo el mundo y pido respeto también".

La expulsión de Kiko Femenía

El futbolista del Getafe vio la tarjeta roja en el minuto 42 del partido después de una revisión del VAR sobre una jugada por la que vio inicialmente una tarjeta amarilla mostrada por Orellana Cid. El colegiado atendió la llamada de sus compañeros desde el VAR y acabó expulsando al defensor del Getafe condicionando un encuentro que acabó perdiendo el equipo azulón por 3-0.