En dos horas ha pasado de asegurar que había pasado reconocimiento médico a decir que "no va a venir"

Sergio Ramos, Morata y Parejo, también ofrecidos

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Ángel Torres vacila a la prensa con el fichaje de Dani Carvajal. El lateral, que está sin equipo desde su despedida del Real Madrid el pasado mes de mayo, había llegado a un acuerdo con el Getafe CF durante las últimas horas y todo apuntaba a que se convertiría en jugador azulón en los próximos días, a la espera de que LaLiga validara su sueldo en términos de Fair Play Financiero. Hasta el presidente del club llegó a dar por hecha su llegada a primera hora de la tarde, pero apenas dos horas después ha cambiado de discurso.

Ángel Torres da por hecho su fichaje: "Ha pasado reconocimiento"

Sobre las 16:00 horas, Ángel Torres atendió a Dazn a las puertas de las oficinas del Getafe. Fue entonces cuando dio casi por hecho el fichaje de Carvajal: "Estamos en ello. El míster nos estaba pidiendo un carrilero. Falta que LaLiga y yo lleguemos un acuerdo. Ha pasado reconocimiento médico, va a venir ahora a las 17:00 horas. Si lo arreglo con LaLiga… Todo bien", aseguró.

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Ángel Torres cambia de discurso: "No va a venir"

Ese mensaje provocó que varios medios de comunicación se acercaran a las oficinas del club apenas unos minutos más tarde. Y sobre las 18:00 horas, Ángel Torres ha vuelto a atender a la prensa, pero esta vez su mensaje sobre Carvajal ha sido completamente distinto, llegando a asegurar que "no va a venir".

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"Nada. ¿Qué queráis que sepamos? No, no va a venir, por qué va a venir", ha respondido a la salida de las oficinas. Cuando le han preguntado por sus palabras anteriores, ha asegurado que estaba "de broma". "De momento es humo, no os puedo decir otra cosa", añadió.

Torres, eso sí, admite que "el Getafe está ilusionado también" con el posible fichaje del lateral, pero que su encaje en términos de Fair Play no es sencillo: "Es lo que primero hay que ver. Hay muchos futbolistas libres, Parejo, Sergio Ramos... Es un lujo", agregó.

Finalmente, le preguntaron si su fichaje se podía materializar en cuestión de horas, a lo que respondió con un contundente "no". "Estamos pensando en el Barcelona y luego en Rumanía. Y luego ya veremos si podemos traer a alguien y si no a seguir sufriendo", finalizó.