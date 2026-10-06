Se avecina el primer movimiento en el mercado de invierno

La enfermería del Real Madrid para el partido ante el Villarreal: cuatro bajas, dos dudas...

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Aún faltan casi tres meses para que arranque el mercado de fichajes de invierno. Aún así, ya se empiezan a vislumbrar los primeros movimientos en el Real Madrid. No en el apartado de llegadas, pues Florentino Pérez se niega a realizar incorporaciones en medio de la temporada por alguna extraña razón, pero sí en el apartado de salidas. Y ahí, se podría volver a repetir una operación que ya se dio el pasado mes de enero: la salida de Endrick Felipe.

Y es que el brasileño, tal y como demuestran los números, no tiene sitio en la plantilla blanca. Sin contar a los lesionados y a Lunin como segundo portero, es el jugador con menos minutos en este inicio de temporada: sólo 4', ante el Elche, saliendo en el 86', en busca de un tercer gol a la desesperada que finalmente acabó anotando su gran competencia en ataque, Carlos Espí.

Espí se ha consolidado como la alternativa perfecta para el ataque de José Mourinho. Un ataque donde, inevitablemente, Mbappé y Vinícius son completamente fijos, casi sin opciones incluso de ser sustituidos, y en el que aparecen también jugadores como Yan Diomande, Brahim Díaz o Arda Güler. Por si fuera poco, todavía debe reaparecer también Rodrygo Goes tras su larga lesión.

El Aston Villa de Unai Emery, a por Endrick del Real Madrid

En este contexto, la salida de Endrick parece obligada. No tenía sitio con Xabi Alonso hace un año y no tiene sitio con Mourinho ahora. Viendo la plantilla, la gran duda es si tendrá sitio en algún momento a medio plazo. Si quiere minutos, tendrá que hacer como el pasado curso, cuando se marchó al Olympique de Lyon en calidad de cedido.

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Ahora, si destino podría ser bien distinto. Según apunta la Cadena Ser, equipos como la Roma y el propio Lyon se han mostrado interesados en Endrick durante los últimos días, pero hay un tercer club que sobresale por encima de todos: el Aston Villa.

El hecho de que el equipo de Unai Emery juegue la Champions League podría ser un gran aliciente para el propio Endrick, que a sus 20 años lo que más necesita es jugar. Y cuanto más mejor. Una vez más, se postula la opción de una nueva cesión, pues el Real Madrid sigue teniendo intención de contar con el brasileño de cara al futuro... pese a que su rol en la plantilla parece más que complicado.