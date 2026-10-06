Militao podría entrar en su primera convocatoria de la temporada

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El Real Madrid vuelve a los terrenos de juego el próximo sábado ante el Villarreal CF. Tras tres semanas de parón de selecciones, el más largo de la historia hasta la fecha, el equipo de José Mourinho regresa a la competición doméstica con un ojo puesto en la enfermería, pues hay ocho jugadores que han estado entre algodones -o lo siguen estando- durante los últimos días.

Para empezar, hay cuatro bajas confirmadas. La primera es la de Dean Huijsen, que fue expulsado con roja directa en el derbi y no podrá estar ante el Villarreal. Las otras tres, por lesión: Raúl Asencio acaba de pasar por quirófano y no volverá hasta diciembre, Rodrygo Goes aún se recupera de su rotura de cruzado y Ferland Mendy, de su lesión en el recto femoral.

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Además, hay otros dos futbolistas que tienen el cartel de duda. Entre ellos Kylian Mbappé, que se lesionó con Francia en el primer partido del parón y lleva una semana de vacaciones, con varias polémicas por sus fiestas en París y sus paseos en bicicleta en Suiza. En teoría, todo apunta a que estará listo ante el Villarreal, pero no está descartado que pudiera descansar.

La otra duda es la de Fede Valverde, cuyo caso es más complejo. Según el Real Madrid, sufrió un esguince de tobillo de grado III en el pasado derbi, en aquella polémica acción en la que Kang In Lee no vio ni amarilla. Una lesión que, en teoría, le apartaría de los terrenos de juego durante al menos dos meses... pero la prensa cercana al club aseguraba que sólo estaría dos semanas de baja. De momento, sigue sin entrenarse con el equipo a falta de cuatro días.

Finalmente, hay dos jugadores que estarán de vuelta y protagonizarán las buenas noticias. Éder Militao ha aprovechado el parón para dejar atrás su lesión en el bíceps femoral y lleva varios días trabajando con el equipo, por lo que podría entrar en su primera convocatoria del curso. Además, Ibrahima Konaté también se ha recuperado del esguince de rodilla sufrido con la selección y apunta directamente a la titularidad ante el Villarreal.