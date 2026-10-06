División interna en el Real Madrid por el fichaje del central y el perfil de Finn Jeltsch

Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 14:57h.

El club blanco está convencido en realizar una incorporación para el eje de la zaga

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El Real Madrid cambió la política de fichajes que venía siguiendo en los últimos mercados de verano y apostó por incorporaciones importantes para aportar veteranía, liderazgo y más opciones en la libreta de José Mourinho. A pesar del trabajo realizado en la ya pasada ventana estival, el club blanco mira al futuro con el reto de incorporar un nuevo defensa central.

Tras la reciente apuesta realizada con Ibrahima Konaté, el equipo merengue cuenta con Dean Huijsen, Raúl Asencio, Éder Militao y Antonio Rüdiger en nómina, aunque este último acaba contrato al término de la presente temporada y hay dudas en torno a su continuidad.

Por esta razón, y con vistas de seguir renovando la plantilla madridista, en el club se dividen internamente por el perfil del futuro central del primer equipo. Así lo avanza el periodista Jorge Picón, especializado en informaciones sobre el Real Madrid.

División interna en el Real Madrid por el fichaje del central

La citada fuente afirma que hay un nombre concreto sobre la mesa merengue. El futbolista en cuestión es Finn Jeltsch, zaguero del Stuttgart. A sus veinte años, el jugador alemán "gusta mucho" en el seno del Real Madrid ante la decisión de ir a por un nuevo defensa de cara a la próxima temporada. Su valor de mercado ronda los 35 millones de euros y tiene contrato en vigor has junio de 2030.

No obstante, hay dudas internas con este fichaje. Jorge Picón desliza que otra parte del club difiere en el perfil del defensa a fichar en el próximo mercado de verano y apostaría por mantener la tendencia de la condición de veterano: "Aunque otra parte del club piensa que es más necesario un central veterano".

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Sea Finn Jeltsch o no el central elegido, lo que parece claro es que el Real Madrid empieza a moverse en el mercado de fichajes en busca de un nuevo inquilino para el eje de su defensa. El futuro de Antonio Rüdiger será clave en esta operación.