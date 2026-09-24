Fran Duarte Madrid, 24 SEP 2026 - 09:40h.

Marc Cucurella se ha convertido en el socio principal de Vinicius en la banda izquierda y ha apoyado al brasileño tras las críticas por su mal inicio de temporada

Lo primero que pensó Marc Cucurella cuando escuchó por primera vez los pitos del Bernabéu

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Vinicius sigue estando en el foco de las críticas en el Real Madrid. El inicio de este nuevo Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho ya ha tenido dos tropiezos. Uno de ellos, el derbi perdido contra el Atlético de Madrid fue especialmente doloroso y el brasileño fue el señalado por Mou al sustituirle en el minuto 54’ tras la expulsión de Huijsen. La realidad es que Vini no atraviesa su mejor momento de forma, pero también hay que reconocer que su trabajo defensivo, algo que llevan echándole en cara años, ha mejorado con el portugués en el banquillo. Algo que ha podido confirmar uno de los nuevos fichajes del Real Madrid, Marc Cucurella.

Cucurella y el trabajo defensivo de Vinicius

El lateral se ha convertido en el socio principal de Vini en la banda izquierda y en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER con Manu Carreño ha hablado del inicio de este Real Madrid y de las críticas a Vinicius. “En el derbi en algún momento es como que pedías un poco de joder, estoy aquí solo, ¿no? Me acuerdo que en pretemporada dijiste que Vinicius corra todo lo que tenga que correr, que ya me encargaré yo, pero el otro día en el derbi en algún momento como que te faltaban ayudas, ¿no?”, le pregunta Carreño al nuevo fichaje del Real Madrid. “Bueno, es que al final es difícil porque no es fácil, al final los otros equipos también juegan, los otros equipos también tienen sus tácticas y bueno, estamos acabando de ajustarlo”, le responde Cucurella.

“En este caso con Vinicius pues prácticamente no hemos tenido partidos de entreno, hemos ido directamente a la competición, para él seguramente conectar conmigo también es diferente que con los otros compañeros o laterales que ha tenido y bueno, al final eso es un proceso y yo entiendo que tiene que ir poco a poco, también jugamos muchos partidos, es difícil entrenarlo o trabajarlo”, confiesa Cucurella sobre el desempeño de Vini. “Por lo menos en lo que veo y cómo se está esforzando pues me está gustando mucho, porque quizás no es su virtud o lo que más desempeña, pero veo que está trabajando para el equipo, que intenta poner de su parte y bueno, yo creo que eso es un buen principio”, sentencia el lateral.