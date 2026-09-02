Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 18:03h.

Dura rajada de Gonzalo Miró contra Leo Messi: "Esa acción es de una antideportividad tremenda"

El argentino pidió la roja para el lateral español por su acción en la final

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El documento publicado por la UEFA sobe las reglas del juego actualizadas ha puesto rigor y cordura a muchas acciones dudosas. Tras aclarar la forma de proceder cuando un jugador toca un balón parado en el área a la hora de sacar de puerta, el organismo futbolístico también aclaró ciertos detalles que tienen que ver con el castigo arbitral a un jugador por taparse la boca a la hora de dirigirse a un adversario.

Un claro ejemplo de lo que ha sido catalogado como la 'ley Vinicius' se produjo en la final del Mundial entre España y Argentina. Tras la expulsión de Enzo Fernández, Marc Cucurella se dirigió a Leo Messi con la mano en la boca para decirle algo. El atacante argentino llamó la atención del árbiro para pedir la expulsión del lateral español ante la atónita mirada del futbolista catalán.

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La reacción de Messi levantó muchas críticas en el mundo del fútbol al considerarlo una acción antideportiva hacia un compañero que en ningún momento había proferido insulto alguno al astro argentino. La UEFA, para evitar más polémicas sobre esta forma de proceder, aclaró en su documento que una acción de esta índole jamás puede ser castigada de inmediato con una tarjeta roja. Sí aclaro cómo actuar por parte de los colegiados, detallando que en caso de que los arbitros lo consideren como una conducta antideportiva pueden mostrarle la cartulina amarilla.

La UEFA detalla la nueva norma

Esto es lo que dice la UEFA sobre este tipo de acciones: no se aplicará la opción de considerar como falta sancionable con tarjeta roja el simple hecho de que un jugador se tape la boca al hablar con un oponente. Sin embargo, los árbitros podrán considerar que taparse la boca para ocultar la comunicación constituye una conducta antideportiva y mostrar una tarjeta amarilla. Dicha conducta podría dar lugar a investigaciones o procedimientos disciplinarios adicionales.