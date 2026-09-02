Javi Rayo 02 SEP 2026 - 07:16h.

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Julián Álvarez seguirá en el Atlético de Madrid, al menos, hasta que vuelva a abrir el mercado de fichajes en enero. El delantero argentino no pudo cumplir finalmente su sueño de fichar por el FC Barcelona y tendrá ahora que recuperar la confianza perdida de la afición. Tras el cierre del mercado y tal y como prometió, Jota Jordi desveló en El Chiringuito cuáles fueron exactamente las palabras del Atlético a Julián con las que le prometieron ayudarle a salir del club rojiblanco.

"Julián Álvarez hace lo que le dicen desde su club"

"El resumen de cómo el Atlético de Madrid le hace llegar a Julián Álvarez lo que tiene que hacer es: trae 150 millones de euros, sal públicamente a decir que te quieres ir y yo te ayudo, pero tienes que empezar por ahí. Y eso es lo que él hace, lo que le dicen desde su club. El Atlético de Madrid sabe todo lo que va sucediendo desde el pasado mes de febrero. Y cuando te digo todo, es todo. Te puedo asegurar que el Atlético de Madrid estaba informado de que Julián Álvarez se quería ir al FC Barcelona", apunta Jota Jordi en El Chiringuito.

José Álvarez desvela en el programa que al FC Barcelona le pilló por sorpresa el día que Julián Álvarez salió públicamente a pedir que le dejasen marchar y que la primera reacción de incredulidad desde el club azulgrana fue: "¿Pero ha salido Julián a hablar?". Para Josep Pedrerol, hay tres perdedores en esta operación: "El Barça porque le ha salido mal y no ha podido ficharle, al Atlético porque no ha podido venderle y Julián Álvarez porque se tiene que quedar en el Atlético".

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