Fran Fuentes 02 SEP 2026 - 07:45h.

El grancanario, que sigue aquejado de una pubalgia, es una de las grandes esperanzas del equipo en esta temporada

Todas las altas y bajas de LALIGA EA SPORTS en el mercado de fichajes

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El Deportivo de A Coruña ha realizado un grandísimo mercado de fichajes. En el apartado de incorporaciones ha cerrado nada menos que a diez refuerzos: Leo Román en portería, Bright Ede y José María Giménez en el eje de la zaga, Angeliño en el lateral izquierdo, tres mediocentros como Lorenzo Amatucci, Teun Gijselhart, Jonathan Asp Jensen y Marc Casadó, a un extremo derecho con una amplia trayectoria como Adama Traoré y a un delantero centro como Pierre-Emerick Aubameyang. Nombres que elevan, y mucho, el nivel competitivo. Sin embargo, también ha logrado retener a los jugadores que consideraba fundamentales, uno de ellos sigue siendo la clave del proyecto blanquiazul: Yeremay Hernández.

Y es que el extremo grancanario ha tenido varias propuestas a lo largo del mercado de fichajes. Una de ellas sobrevolaba incluso Riazor con más ruido que las demás: la del Hull City, que llegó a poner sobre la mesa en torno a 35 millones de euros. No eran pocas las voces que llegaron a sospechar que el jugador ya estaba incluso en la ciudad británica, pero nada más lejos de la realidad. Así lo explicaba Fernando Soriano, director deportivo herculino, en una entrevista condecida a DAZN: "Primero es el jugador que tiene que dar el paso y decir, oye, creo que me parece interesante esta propuesta, vamos a estudiarla concretamente. Eso no se ha dado en ningún momento", razona.

Yeremay Hernández no ha pedido salir del Deportivo en ningún momento

En este sentido, Fernando Soriano tiene claro que el extremo siempre ha querido continuar: "Yeremay, al final, pues sí, yo creo que ha habido tentaciones, pero en ningún momento ha venido a decirnos 'oye, quiero ir a este equipo, me gusta esta propuesta que tengo'. Para nada. Entonces, partiendo de que eso no ha sucedido, todo lo demás no ha tenido sentido, porque no hemos tenido ni para participar", destaca el director deportivo, quien, además, le tiene mucha fe al futbolista: "Sabemos que es un jugador con unos límites increíbles, lo vamos a ver este año en primera división. Tengo muchas ganas de que coja su mejor forma y a partir de ahí espero que nos de muchas alegrías", sentencia.

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Unas sensaciones que ha compartido Marco Benassi, CEO del Deportivo de La Coruña, explicando que han insistido por su fichaje en El Partidazo de COPE: "Hoy y ayer. Ya sabes que no puedo hablar de dinero por los contratos, pero era mucho, era mucho". Pese a todo, el jugador siempre ha tenido clara su continuidad, y en el club, también.