En Riazor estudian con el Atlético de Madrid la incorporación del central

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Horas frenéticas en el mercado de fichajes de LaLiga. El RC Deportivo de A Coruña está trabajando en la llegada de un central que refuerce el equipo de Antonio Hidalgo, mientras que el Atlético de Madrid sigue perfilando hasta cuatro salidas antes de que llegue la media noche. Es ahí donde aparece el nombre de José María Giménez, que acaba de irrumpir con fuerza en las oficinas de Riazor.

Según informa el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado, el Dépor se ha lanzado a por fichaje de Giménez y "está tratando de averiguar si se dan las condiciones" económicas para fichar al uruguayo, que tiene una ficha importante en el cuadro rojiblanco, donde parte como quinto central.

De momento, los dos clubes están estudiando una operación que podría ser beneficiosa para todas las partes. El Dépor contaría con un central de garantías, el Atlético daría salida a un futbolista que está llamado a tener poco protagonismo y Giménez encontraría un equipo donde, previsiblemente, podría tener un rol bastante importante.

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La situación de José María Giménez en el Atlético de Madrid

Lastrado por las lesiones y los problemas físicos durante los últimos años de su carrera, el charrúa ya se convirtió en la última opción de Simeone en la zaga rojiblanca durante el pasado curso. Pese a la salida de Lenglet, el Atlético ha firmado ahora al Cuti Romero, quien está llamado además a ser titular, por lo que Josema parte como quinto central de cara al curso que ya ha comenzado.

Giménez tiene contrato hasta 2028 y una ficha importante en el Atlético. Su nombre figura entre las cuatro salidas que maneja Mateu Alemany en el cuadro rojiblanco, junto a Obed Vargas, Thomas Lemar y Carlos Martín. Clubes como el Sevilla FC también han mostrado interés por el uruguayo, cuyo futuro es incierto. Este martes, sin ir más lejos, ha trabajado en el gimnasio y no se ha entrenado con el resto de compañeros, lo que invita a pensar que su salida está más cerca de lo que podía parecer.