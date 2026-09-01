Podría llegar cedido para completar la banda izquierda

Desvelados todos los detalles del fichaje de Jonathan David por el Atlético

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El mercado entra en sus horas finales y el Atlético de Madrid aún tiene muchas operaciones por ejecutar. En el apartado de salidas, con hasta cuatro jugadores señalados, y también en el apartado de llegadas, donde se busca un delantero y un lateral zurdo para completar la plantilla. Jonathan David es el elegido para completar el ataque, mientras que Hugo Bueno irrumpe a última hora como una buena opción para el costado zurdo.

Según informa el diario Marca, Hugo Bueno es el tapado del Atlético para reforzar el lateral izquierdo en estas últimas horas de mercado. El español, que milita en las filas de un Wolverhampton que acaba de descender a la Championship, podría recalar en el Metropolitano en calidad de cedido, al igual que Jonathan David, para ajustarse a las exigencias económicas de LaLiga.

Bueno es "el mejor colocado" después de que el Racing haya insistido una y otra vez en que Jorge Salinas sólo saldrá por la cláusula de rescisión, que ronda los 16 millones de euros, una cantidad a la que el Atlético no está dispuesto a llegar. Se trata, en definitiva, de una 'opción low cost' y una oportunidad de mercado para completar el costado zurdo, donde Grimaldo no tiene competencia ni sustituto.

Quién es Hugo Bueno, el posible fichaje del Atlético de Madrid

Internacional con España sub 21, Bueno es un lateral zurdo de 23 años que llegó a Inglaterra cuando todavía estaba en edad juvenil. Aterrizó en las categorías inferiores del Wolverhampton y ha ido escalando hasta llegar al primer equipo, con el que ha disputado hasta la fecha un total de 91 partidos en los que suma dos goles y tres asistencias. Hace dos temporadas jugó cedido en el Feyenoord, con el que llegó a disputar 30 encuentros en los que firmó 0 goles y cuatro asistencias.

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El lateral español, nacido en Vigo, tiene contrato hasta 2028 con el Wolverhampton, que el pasado curso descendió a la Championship, la segunda división de Inglaterra, y un valor de mercado de 12 millones de euros, según Transfermarkt. En esa tesitura, desde el Metropolitano entienden que podría ser una buena opción de mercado, ya que recalaría cedido y su llegada no supondría un gran coste en términos económicos y de Fair Play.