El acuerdo con la Juventus podría cerrarse este mismo lunes

El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús en lugar de Julián Álvarez

Compartir







Jonathan David está cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Más allá de lo que pueda suceder con Julián Álvarez, la dirección deportiva rojiblanca lleva todo el verano perfilando distintas opciones para reforzar la parcela ofensiva, que ha estado escasa de efectivos en las tres primeras jornadas debido a la situación del argentino y la lesión de Alexander Sorloth, los dos únicos delanteros de la plantilla.

Son varios los nombres que han sobrevolado el Metropolitano durante las últimas semanas, pero todo apunta a que el canadiense será quien acabe vistiendo la elástica rojiblanca. Según informa Fabrizio Romano, la Juventus y el Atlético seguirán negociando los detalles de la operación "para intentar cerrar el acuerdo" este mismo lunes.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Simeone a Hjulmand y Álex Baena por su nivel

Además, también ha desvelado los primeros detalles económicos de su fichaje. Jonathan David llegará en calidad de cedido, por lo que el club rojiblanco no pagaría ningún montante económico por su aterrizaje. Y no sólo eso, sino que el Atlético tampoco pagará su sueldo al completo, sino que será el club italiano el que termine de completarlo. Falta por saber si desde el Metropolitano se guardarán alguna opción de compra de cara al próximo verano, pues sólo firmará hasta 2027.

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez vuelve al Atlético con el cariño del Cuti Romero y el apoyo de Simeone y Gabi

Los números de Jonathan David y su rol en el Atlético de Madrid

Internacional con Canadá durante el pasado Mundial 2026, David llegará al Atlético, a priori, con el rol de tercer delantero. Está llamado a estar por detrás de Julián Álvarez y Sorloth, aunque ahora mismo es una incógnita qué sudecerá desde un punto de vista deportivo con el argentino. Además, la lesión del noruego abre las puertas al canadiense para tener minutos en los próximos partidos. En caso de que Julián se marche, el club se lanzaría a por otro delantero de más renombre, o al menos esa es la idea. En cualquier caso, el cargado calendario del equipo colchonero invita a pensar que tendrá bastantes minutos.

Jonathan David, cuyo valor de mercado es de 30 millones de euros, tiene 26 años y llegó a la Juventus hace sólo un año procedente del Lille con la carta de libertad. El pasado curso disputó 47 partidos con el equipo italiano, con el que firmó ocho goles y cinco asistencias. Un año antes, en el Lille, firmó 25 goles y 21 asistencias, números que le catapultaron para llegar a Turín.