Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 20:58h.

Simeone le da una de cal y otra de arena a Hjulmand y Baena

El Atlético de Madrid acecha a un nuevo delantero y decide un fichaje entre cinco nombres

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El Atlético de Madrid dejó sus mejores minutos de la temporada en la victoria por 1-3 ante el Sevilla de este sábado en el Sánchez Pizjuán, sobre todo en una mágica primera mitad en la que cayeron los tres goles. Ahí fueron claves dos futbolistas como Morten Hjulmand y Álex Baena, a los que Diego Pablo Simeone alabó tras el encuentro con un aviso para que no bajen el nivel.

En Movistar+, el Cholo habló primero sobre el futbolista almeriense, que marcó dos goles y completó un partidazo estrenándose como 'falso 9': "No hace falta hablar mucho, las cosas se ven. Evidentemente, ese estímulo y ese impacto que le dio a su corazón y a su cabeza de haber ganado el Mundial y esa confianza que tuvo del entrenador para haber jugado todos los partidos, hoy nos la está devolviendo a nosotros con su juego y su trabajo".

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"Necesitamos de él. Necesitamos esto de él y está claro que le vamos a exigir mantenerlo, que de eso se trata y es lo más complejo", pidió Simeone a Álex Baena, que sigue como un tiro después de haber sido titular en el Mundial tras una primera mala campaña con la camiseta del Atlético de Madrid.

Simeone señala qué aporta Hjulmand al Atlético de Madrid

Una exigencia similar a la que el Cholo pide a Álex Baena también se la marca a Hjulmand después de alabar al danés y señalar qué le aporta al equipo: "Equilibrio, sobre todo. Viene de un torneo que se juega más lento, que no tiene una velocidad como el español o el inglés. Está intentando de a poco ganar seguridad y velocidad, sobre todo en su juego".

"Tiene buen pase entre líneas, es fuerte de cabeza, nos puede equilibrar en esa parte ofensiva con tanto s futbolistas de mitad de cancha para adelante para poder atacar. Esperemos que siga mejorando, necesitamos de él y le vamos a exigir porque tiene condiciones para poder ayudarnos", finalizó el Cholo.