Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 00:05h.

Simeone repite que espera poder ayudar deportivamente a Julián Álvarez

Mateu Alemany reconoce las conversaciones con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "El plan es clarísimo"

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El Atlético de Madrid se reencontró con el triunfo al ganar por 1-3 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán con Álex Baena como estrella con dos goles jugando como 'falso 9' a la espera de más fichajes y de que se resuelva la situación con Julián Álvarez. Diego Pablo Simeone ha apretado aún más al almeriense y a Hjulmand y ha bromeado en Movistar+ acerca de la malinterpretación de sus palabras al hablar sobre el mercado y de la Araña.

Diego Pablo Simeone, tras el Sevilla-Atlético de Madrid

Análisis del partido: "Tuvimos la suerte de hacer muy buen partido. Los chicos hicieron un trabajo muy bueno ya sea en la parte de recuperación y, sobre todo, de transición en salida. Sabíamos que el Sevilla venía de dos resultados muy buenos con ese entusiasmo que empuja a intentar presionar alto y creo que hemos logrado a partir de ganar esa segunda pelota que ellos proponían esas transiciones que hicieron daño y que, evidentemente, pudimos encaminar el partido hasta creo que el segundo tiempo allá por los 20 minutos que empezábamos a perder energía. El empuje del Sevilla nos llevó a ya no tener más ocasiones de gol".

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Confianza de Álex Baena tras el Mundial: "No hace falta hablar mucho, las cosas se ven. Evidentemente, ese estímulo y ese impacto que le dio a su corazón y a su cabeza de haber ganado el Mundial y esa confianza que tuvo del entrenador para haber jugado todos los partidos, hoy nos la está devolviendo a nosotros con su juego y su trabajo. Necesitamos de él. Necesitamos esto de él y está claro que le vamos a exigir mantenerlo, que de eso se trata y es lo más complejo".

Qué aporta Hjulmand al Atlético: "Equilibrio, sobre todo. Viene de un torneo que se juega más lento, que no tiene una velocidad como el español o el inglés. Está intentando de a poco ganar seguridad y velocidad, sobre todo en su juego. Tiene buen pase entre líneas, es fuerte de cabeza, nos puede equilibrar en esa parte ofensiva con tanto s futbolistas de mitad de cancha para adelante para poder atacar. Esperemos que siga mejorando, necesitamos de él y le vamos a exigir porque tiene condiciones para poder ayudarnos".

Qué espera Simeone del cierre de mercado: "No lo digo ahora por lo que le está sucediendo a Julián y todo lo que está en torno a Julián, para que ustedes no lo agreguen aparte. Siempre digo que siempre puede pasar algo porque todos los años digo lo mismo. Es fútbol y siempre puede pasar algo. Pero no lo digo por algo especial, ¿vale? (risas)".

Cómo está Julián Álvarez: "Está en su proceso personal. Nosotros estaremos aquí para, una vez más repetir, que desde lo deportivo podamos ayudarlo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario".