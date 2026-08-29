Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 21:11h.

Así fue la jugada que terminó con dos rojas en el banquillo de la Real

El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Espanyol con Mikel Oyarzabal de nuevo estelar

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La Real Sociedad se llevó su primer triunfo de la temporada en LALIGA EA Sports tras las dos derrotas iniciales al ganar en Anoeta por 2-1 al Espanyol en la jornada 3 de la competición. Un triunfo que no evitó el enfado de la afición y los jugadores txuri urdin en el tramo final cuando Álex Remiro cayó lesionado y Orellana Cid hizo valer la nueva norma instaurada durante el Mundial que hizo que Igor Zubeldia saliera del campo y, posteriormente, terminaran expulsados Pellegrino Matarazzo y Omer Toprak.

Esta rocambolesca sucesión de situaciones arrancó cuando el equipo donostiarra se defendía atrás en el tiempo de descuento y Jon Mikel Aramburu y Remiro se lanzaron a la línea de fondo para evitar que la pelota saliera a córner. El internacional venezolano consiguió sacar la pelota a saque de banda pero, al tirarse, el meta realista se hizo daño en el hombro y tuvo que recibir asistencia médica.

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Esto provocó que, una vez Remiro tuvo que ser atendido por los servicios médicos de la Real Sociedad, Orellana Cid ordenó que saliera un futbolista local del campo. La nueva norma indica que, cuando un jugador recibe asistencia sobre el campo, debe salir del campo un minuto para evitar las pérdidas de tiempo y, cuando el lesionado es el portero, es el entrenador el que debe elegir y, en caso contrario, se marchará el capitán.

Zubeldia fuera y dos expulsados en el banquillo de la Real Sociedad

No hubo acuerdo entre los integrantes de la Real Sociedad y, pese a que Marchal se postuló, Orellana Cid mandó salirse del campo a Igor Zubeldia, lo que indignó al capitán y le llevó a ver la amarilla. Pellegrino Matarazzo protestó y fue expulsado y, en la jugada siguiente tras hacerle la cama Pere Milla a Aramburu, su segundo Omer Toprak también vio la roja directa.

No tuvo que lamentar la Real Sociedad más allá de eso ya que el encuentro terminó con el 2-1 que certifica los tres primeros puntos en Anoeta. Los goles de Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson tras sendas asistencias de Mikel Oyarzabal sirven a los txuri urdin para escapar del pozo.