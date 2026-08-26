Juan Pérez 26 AGO 2026 - 23:53h.

Las recuperaciones físicas de Oyarzábal y Guedes son cruciales para el sábado

Uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Real Madrid: múltiples suspensos y un destello a futuro

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Los primeros 60 minutos de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu son la vía de escape de Pellegrino Matarazzo después de la segunda derrota en LALIGA. Con cero puntos en el casillero, la última hora a merced del Real Madrid le ha matado desde el bloque bajo y sus respuestas en la sala de prensa van encaminadas a alabar el buen trabajo en ese espacio, pulir errores y sacar adelante la situación en Anoeta en el primer partido en casa el sábado.

La planificación deportiva de la Real Sociedad a estas alturas es la señalada tras un partido donde se reciben cuatro goles después de la exigencia para reforzar la zaga. En un mercado de fichajes inexistente hasta la fecha a pesar de la cercanía con los fichajes de Sarr y Fort, la defensa ha estado lejos de frenar a Mbappé en los momentos cruciales del partido a pesar de una gran primera mitad. Y Rino se ha quedado con eso para mejorar tras caer ante un equipo "de clase mundial".

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La Real de Matarazzo suma 10 partidos oficiales en Liga sin ganar en el enlace entre esta temporada y el cierre de la anterior (cinco empates y tres derrotas). No es el mejor augurio a pesar de la temporada en Europa y con un título bajo el brazo, pero el calendario tampoco ayuda y, sin excusas, Rino no esconde la fragilidad defensiva de los suyos en el Santiago Bernabéu: "Mira los goles. La forma de defender en la primera parte quitando una fase fue bastante estable. En la segunda parte fue diferente, un doble pase muy rápido de mucha calidad, pero aún así no lo defendemos bien. Luego perdemos la posesión y perdemos al hombre", defiende.

Matarazzo aclara que hoy no han tenido la verticalidad suficiente, problema que arrastra del partido anterior según sus palabras, pero aspiran a más. Tras lo de hoy cree que "hay cosas positivas, pero también del partido del Betis. Merecíamos un punto por las ocasiones que tuvimos. Hoy mostramos en el Bernabéu hasta el minuto 60 que somos capaces de competir contra un equipo de clase mundial. Es experiencia, hay jugadores en la cancha que estaban jugando en Segunda División la temporada pasada, es un momento genial para crecer".

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Con respecto a la presión por llegar a la tercera jornada sin puntuar, Rino mira a casa con la esperanza de tener el empujón y la presión necesarias para ganar: "todo test es exigente, jugamos en casa tras dos partidos y la presión será mayor para empezar a ganar otra vez, no hay mejor momento para hacerlo que nuestro primer partido en Anoeta. Estamos deseando llegar a ello", afirma.

El técnico estadounidense también aclaró que Oyarzabal jugó algo más de lo previsto, y fue el propio jugador el que pidió el cambio cuando ya no podía continuar: "Estoy feliz de que haya jugado tanto (60 minutos). Teníamos un plan original de que jugara media parte, quizás diez minutos más. Los esfuerzos de la primera parte han sido controlados, no de carreras tan intensas. Se sentía bien tras el descanso", confirma. En menos de 72 horas, el sábado a las 19.00h. ante el Espanyol, primera prueba de fuego de la temporada.