Adriá Pedrosa viaja este jueves para cerrar su salida del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 26 AGO 2026 - 22:47h.

El futbolista firmó con el Sevilla hasta 2028

La fórmula que estudia el Sevilla para la salida de Pedrosa al Rayo Vallecano

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El culebrón Pedrosa está muy cerca de terminar. El Sevilla y el Rayo han ultimado el acuerdo que se venía trabajando desde hace días y, si nada raro ocurre en las próximas horas, el lateral zurdo viajará a Madrid este mismo jueves para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Sin sitio en el Sevilla, Pedrosa buscaba una nueva oportunidad en la élite después de una cesión sin demasiada suerte en el Elche y Vallecas será su destino.

Después de negociar con el Mallorca, club con el que no alcanzó un acuerdo, Pedrosa se marcha a Vallecas manteniendo casi la totalidad de su ficha y tendrá la oportunidad de seguir compitiendo en LALIGA EA Sports.

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Como bien ha adelantado Matteo Moretto, el acuerdo ha quedado cerrado en las últimas horas y, según confirman a este medio, el lateral viajará a Madrid este jueves por la mañana para pasar reconocimiento médico, que no debería presentar problema alguno, y firmar su nuevo contrato.

Con esta salida, el Sevilla libera gran parte de la ficha de Adriá Pedrosa, que firmó hasta 2028 con los hispalenses, aunque no gana demasiado cash en la operación por pago del préstamo, situación que ya se ha repetido en varias operaciones blanquirrojas.

Si todo sale bien, este jueves se hará oficial la operación y el Sevilla queda pendiente únicamente, además de un Rubén Vargas que no parece desatascar su adiós, de la marcha de Fabio Cardoso, jugador que apunta a una rescisión de contrato en el tramo final del mercado.