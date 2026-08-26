En Grecia aseguran que el Olympiakos presiona por Vargas y pediría repuesta inminente

Pepe Jiménez Sevilla, 26 AGO 2026 - 17:33h.

El Sevilla, sin su venta, solo podría inscribir a un jugador más

El Sevilla FC, con pulso firme en las negociaciones por Rubén Vargas

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La salida de Rubén Vargas no van tan fluida como todos querrían. A pesar de que este pasado martes se hablaba de un acuerdo del jugador con los griegos y un importante acercamiento entre clubes, la presencia del extremo en la sesión de este miércoles evidencia cierto atascamiento en la negociación y desde Grecia ya piden respuestas inmediatas.

Según cuenta el periodista griego Kostas Nikolakopoulos en bwinSPORT FM 94.6, el Olympiakos le ha pedido al Sevilla una respuesta definitiva este miércoles sobre la última oferta realizada por los griegos por Rubén Vargas ya que, en caso contrario, comenzarán a buscar alternativas en el mercado.

Todo esto llega, además, poco después de conocer que el Bolonia había aparecido interesado en la contratación de Rubén Vargas, situación que podría haber frenado el interés de la operación tanto en el Sevilla como en el propio futbolista, que tendría ahora la oportunidad de marcharse a la Serie A.

Sin la salida de Vargas, un final de mercado complejo

Y todo esto, de manera directa, afecta a la capacidad del Sevilla en esta recta final del mercado. Como contábamos este pasado martes, si el suizo no sale de Nervión, José Ignacio Navarro solo podría inscribir a un futbolista más, dejando a medias la reconstrucción del plantel y con muchos déficits en el equipo.

Si el extremo se atasca, la solución sería Lucién Agoumé, jugador que ya ha dejado claro que no aceptará destino cualquiera y que solo saldrá del Sevilla si su próximo equipo compite en la élite de Europa, complicando aún más la tarea en el Sánchez-Pizjuán.

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Aún restan unos días y estas informaciones aparecidas en Grecia podrían ser parte del juego del mercado, pero parece evidente que la operación, lejos de lo esperado por las partes, no va tan rápido como les gustaría.