Rubén Vargas vuelve a entrenar con el Sevilla con su futuro en el aire

Álvaro Borrego 26 AGO 2026 - 10:59h.

El suizo aún no tiene un acuerdo para su salida y por el momento sigue siendo uno más a las órdenes de García Plaza

La hoja de ruta del Sevilla: dos grandes escenarios dependiendo de las ventas

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El Sevilla FC se ha ejercitado este miércoles sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Luis García Plaza continúan con la preparación del duelo del sábado ante el Atlético de Madrid, ante el que buscarán el pleno de victorias, contando en esta ocasión con la novedad de Rubén Vargas, futbolista que regresó con el grupo tras trabajar al margen en la jornada del martes. La plantilla sevillista, que se ejercitó por vez primera esta semana en el escenario del encuentro, regresará mañana jueves a la ciudad deportiva en el que será su penúltimo entrenamiento para ya cerrar el viernes la preparación en el propio coliseo nervionense, como viene siendo habitual, con la posterior conferencia de prensa del entrenador.

Rubén Vargas sigue entrenando con el equipo mientras se resuelve su futuro, que parece lejos de Nervión. El extremo suizo debe ser una de las llaves del mercado sevillista, con el fin de desbloquear la situación actual y generar hueco suficiente para acometer nuevos refuerzos. El jugador está en conversaciones avanzadas con el Olympiacos, principal postor en estos momentos, aunque a última hora ha irrumpido el interés del Bologna, que ha sondeado las condiciones del jugador. Sea como fuere, todavía no se puede dar por cerrado, de ahí que siga entrenando con el resto de sus compañeros. Por el momento no hay acuerdo para su salida.

Quien no se entrenó fue Juan Iglesias, que sigue al margen de sus compañeros. El lateral derecho estuvo en la charla inicial de Luis García Plaza y luego se marchó a vestuarios. Se espera que pueda llegar a tiempo para el sábado, aunque habrá que ver su evolución en los dos próximos días. Otros futbolistas como Marcao o Kochorashvili siguen sumando una sesión más. Este sábado también regresará Kike Salas después de cumplir sanción en San Mamés.