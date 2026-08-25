Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 13:39h.

"Le he dicho a Carlitos que un día volveremos a jugar juntos"

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Con una sonrisa prácticamente imposible de borrar. Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili, recién llegados al Sevilla, pasaron por sala de prensa este martes para atender a los medios de comunicación en la que fue la presentación de ambos jugadores como blanquirrojos.

Uno tras haber debutado e incluso haber sido titular y el otro tras haber viajado con el grupo. Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili no son totalmente nuevos, pero este martes querían expresar su agradecimiento y su ilusión por jugar en este Sevilla en plena reconstrucción.

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Todas las palabras de Giorgi Kochorashvili

Sensaciones en el Sevilla en sus primeros días: "Han sido unos días intensos, pero estoy en el sitio que de pequeño me imaginé, jugar en un gran club. La adaptación está siendo fácil, he hablado con los chicos, todos están comprometidos".

La llamada del Sevilla: "Me han transmitido mucho los valores del club. He coincidido con Coke, con Iborra, con Campaña... conozco el club, vengo a darlo todo".

Entrenamiento en su día de descanso: "Siempre es importante estar bien físicamente. Llevaba dos días sin entrenar, al tercer día les dije que me gustaría entrenar y la gente del club me lo facilitó. Hay que valorar esas cosas del club, agradecerles el esfuerzo".

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Su objetivo para esta nueva temporada: "Pienso en el presente, para mí lo más importante es el Atlético de Madrid, más jugando en casa".

La mejor posición de Kochorashvili: "Siempre digo que donde me necesite el míster, pero todos sabemos que me siento más cómodo de '8', creo que la respuesta es donde él me necesite".

Las negociaciones con el Sporting: "Soy una persona tranquila, lo he vivido con tranquilidad. Intento mantener la cabeza en el presente. Feliz de estar aquí, todos sabemos la grandeza de este equipo, en mi mente estaba el Sevilla, que ganó muchos trofeos. En Georgia, si preguntas, todos de niños podrían haber soñado estar aquí. Tengo esa suerte".

Volver a coincidir con Carlos Álvarez: "Hablo muchas veces con él, encajé bien en el Levante. Es muy intenso, es muy cercano, pero el fútbol siempre tiene diferentes destinos, a veces elegimos nosotros, otras veces no. Le dije que un día acabaríamos jugando juntos. No sé si en Georgia o en otro país, pero sé que volveré a jugar con él".

Todas las palabras de Robbie Ure

Sus primeras sensaciones en el Sevilla: "Me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí, de poder jugar en el Sevilla, un club tan grande. Las dos primeras semanas han sido increíbles, lo más importante es que hemos empezado muy bien, aún estoy acostumbrándome a todo, mis compañeros, mis entrenadores... pero ha sido increíble".

Su nivel de español: "He aprendido español, llevo tres o cuatro meses aprendiendo español y quería mejorarlo, quería seguir aprendiendo. Creo que es bueno para mí, para poder conectar con mis compañeros, entender al entrenador, es importante para que me ayuden. Estoy seguro que aprenderé rápido".

Adaptación al equipo y a la ciudad: "Estoy aprendiendo cada día, acostumbrándome al entorno, al clima, que hace muchísima calor, pero el fútbol es fútbol. Emocionado por poder jugar más minutos y aclimitarme a todo esto".

"El entrenador nos dirá lo que él necesita de nosotros en cada partido. La ciudad he visto mucho, estuve aquí hace cuatro años y me encanta la ciudad, el clima es fantástico, todo el mundo ha sido encantador".

Las grandes diferencias en el fútbol español: "El nivel es más alto, es evidente. Necesito seguir trabajando, tengo que entender que el nivel ha subido, que los objetivos son diferentes, pero el fútbol es fútbol siempre".