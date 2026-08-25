Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 12:01h.

El técnico blanco responde a todo en la previa del duelo ante la Real Sociedad

Juanfe Sanz desvela en El Chiringuito por qué los jugadores hacen más faltas a Vinicius: "Se le busca"

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José Mourinho vuelve a comparecer en sala de prensa en la previa de un encuentro liguero. Tras vencer con una pizca de sufrimiento al RCD Espanyol, el técnico luso se prepara para su reencuentro con el Santiago Bernabéu. El próximo miércoles, la Real Sociedad medirá el trabajo del entrenador blanco en su primera vez 'oficial' tras su regreso.

Ante los medios, además de abordar esa cuestión especial, Mourinho reflexionó sobre el arbitraje español en un tono mucho más bajo que en etapas anteriores. Eso sí, el portugués entiende que no tratan igual a Vinicius que a otros jugadores y ya ve resultados influidos por decisiones arbitrales en esta liga.

Las palabras de José Mourinho en el Real Madrid

La diferencia física con los rivales en este inicio. "Pienso que sin retirar el mérito al Espanyol por el partido que ha hecho, una cosa que ha hecho la diferencia es un equipo sin jugadores en el Mundial, que se ha presentado con un nivel de intensidad que nosotros no tenemos. El caso más importante, Jude, y tú has visto en un momento en el que necesitamos marcar no le he podido tenerle más en el campo".

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Reencuentro con el Bernabéu. "No quiero que me reciba de un modo particular, quiero que reciba al Madrid como su equipo, como su pasión. La temporada pasada sé que no ha terminado bien y en algún momento podía parecer que ese amor vivía una etapa complicada. No creo que tengamos que empezar de cero. Apoyar al equipo para mí es lo más importante, yo no soy importante".

Los árbitros... ¿Tratan igual a Lamine y a Vinicius? "Mira, te digo la verdad. El año pasado de modo honesto no seguí semana a semana los partidos de Madrid y Barcelona. Lo que puedo decir, porque lo siento en partidos amistosos y fuera de España también, es obvia la diferencia general, no solo con Lamine, de Vinicius con otros jugadores. Se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten que pueden, y si lo sienten, lo hacen. Si puedo machacar a 'Vini' y la amarilla me llega después de hacer diez faltas... obviamente que es un tratamiento que no me gusta".

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Fede Valverde... ¿En la creación? "No me gusta, pero alguna vez en el pasado, por necesidad, los otros entrenadores y también en la selección lo han hecho jugar de lateral o posiciones que para mí, aunque puede, es un jugador de centro del campo. Sin ninguna duda".

Su confianza en los árbitros y dos ejemplos recientes. "Yo antes de cada partido confío siempre en el árbitro. Sea en la liga que juegue, si en Champions... yo confío siempre, después del partido... a veces hay cosas que no me gustan. No pienso que haya árbitros en España que sean amigos de Negreira, en este caso no, estoy totalmente en el lado de la honestidad. En algún partido ya han tenido decisiones que han influido resultados como el del Atlético de Madrid en casa o el del Sevilla con el Rayo, han tenido influencia, pero puede pasar".