El Athletic cruza los dedos por un nuevo caso Peio Canales: "Y está en todos lados"

Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 11:08h.

Una fórmula que da alegrías últimamente en Bilbao

El Athletic encarrila una salida y Edin Terzic pide tres operaciones en el final de mercado

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El Athletic Club prepara el encuentro ante el FC Barcelona entre el desánimo por la derrota del estreno en San Mamés y las ganas de sacarse la espinita en un escenario que pone. Edin Terzic, con mucho trabajo por delante, da vueltas a su apuesta inicial con el objetivo de minimizar los defectos que mostró su equipo ante el Sevilla FC. Una propuesta en la que Peio Canales y Beñat Gerenabarrena protagonizaron los grandes cambios respecto al pasado curso.

Los centrocampista se colaron en el primer once oficial de los leones tras pasar la 'mili' en LALIGA Hypermotion. Los mediocentros, de diferentes perfiles, aterrizaron en San Mamés tras dos cesiones positivas en el Racing de Santander y el CD Castellón, respectivamente.

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Pese a la derrota ante el cuadro hispalense, Canales y Gerenabarrena dejaron buenas sensaciones e invitan al optimismo. La fórmula realizada con estos canteranos da frutos y desde Andalucía puede florecer un nuevo caso similar por el que hay puestas muchas esperanzas en Ibaigane.

El Athletic cruza los dedos por un nuevo caso Peio Canales

Hablamos de Eder García, cedido en el Córdoba CF y que ha protagonizado un gran inicio de temporada en la categoría de plata. En dos encuentros oficiales con el conjunto andaluz, el centrocampista de Errenteria ha sido titular en ambos e incluso ha conseguido anotar uno de los goles del equipo que dirige Iván Ania.

Salvando las distancias, y sin presionar al joven futbolista de 22 años, en el Athletic Club tienen mucha fe en el futuro futbolístico de Eder García, según apunta el Diario AS. Tras las recientes irrupciones de Peio Canales y Beñat Gerenabarrena, la ilusión de volver a vivir un caso similar esta temporada con la explosión de un cachorro en el fútbol profesional comienza a florecer.

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Mientras tanto, en Córdoba ya se frotan las manos con un Eder García que está empezando a mostrar sus virtudes. Estos son algunos de los ejemplos que pueden observarse entre los aficionados andaluces: