Ángel Cotán 25 AGO 2026 - 08:20h.

El futbolista de Sanlúcar la Mayor, con un futuro incierto en este cierre de mercado

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La situación de Carlos Álvarez en esta recta final de mercado no está ni mucho menos clara. Tras convertirse en el héroe del ascenso granota hace dos cursos, el menudo centrocampista se asentó en la élite nacional la pasada temporada y apuntaba a ser el faro de Luís Castro en este inicio liguero. La realidad es que el pasado lunes no tuvo minutos en Pamplona, su renovación no se cierra y en unos meses puede ser libre para firmar por otro club.

No le faltan novias a un Carlos Álvarez que siempre se ha mostrado muy feliz en el Ciutat de València pero que no terminar de amarrar su continuidad. El miedo a una salida comienza a palparse y el entrenador del Levante ya no elude esta cuestión y responde con mucha naturalidad.

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Luís Castro y el futuro abierto de Carlos Álvarez

En su comparecencia en El Sadar, el entrenador del Levante fue cuestionado por la situación de Carlos Álvarez. El futbolista de Sanlúcar, uno de los activos más importantes del club granota, se quedó sin minutos ante Osasuna. Una ausencia inusual en los planes de Luís Castro que algunos asocian a una posible salida en la recta final del mercado de verano.

En su último año de contrato, y sin renovar con el Levante, el talentoso centrocampista será libre para firmar por otro club a partir del próximo uno de enero. Ante esta situación, Luís Castro responde con mucha naturalidad y no le cierra la puerta: "Todos pueden salir, Carlos no ha tenido minutos porque yo lo he decidido así hoy. Necesitábamos de otras cosas que no es lo que Carlos nos da, él nos da otras cosas y necesitábamos otras cosas distintas hoy. Todos los jugadores del Levante, yo también, si dan veinte millones por mi me voy. Es lo mejor porque van a encontrar uno bueno y van a ayudar al club con el dinero. El mercado está abierto para todo. Vosotros sabéis que hay clubes que pueden comprar lo que quieren y hay clubes que tienen que vender. Si hay ofertas buenas, podrán salir uno u otro; si hay ofertas que no son buenas, no salen. Es normal".

Todas las declaraciones del entrenador del Levante

El entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, destacó haber tenido "la identidad” que espera de su equipo a pesar del empate a cero en Pamplona tras la derrota de la semana pasada ante el Espanyol. "Las más claras (ocasiones) han sido nuestras y hoy tenemos la identidad que queremos, con cosas a mejorar, pero con un poco más de tiempo pienso que vamos a mejorar”, inició el preparador levantinista en rueda de prensa. El portugués dijo que el empate “fue justo”, pero que el Levante estuvo más cerca de llevarse los tres puntos en un tramo final que acabó volcado sobre la meta rival.

“El equipo está bien. Hicimos los cambios para refrescar al equipo. Estábamos controlando los balones largos, el área... Por eso, no hicimos muchos cambios. El equipo estaba bien. Es normal que los que han llegado necesitan algo más de tiempo. Es importante que el equipo esté completo”, señaló