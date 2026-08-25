Pablo Sánchez 25 AGO 2026 - 10:02h.

La rajada de Kiko Narváez contra el representante de Julián Álvarez: "¿Tienes el dinero?"

La situación del argentino en el Atlético de Madrid es cada vez más tensa

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Mientras queden días de mercado por delante, el futuro de Julián Álvarez seguirá dando que hablar. El delantero argentino sigue en el ojo del huracán después de un verano marcado por su deseo de salir rumbo al Barcelona. Su situación en el Atlético, tras el veredicto de la afición el pasado domingo, es insostenible. Mientras tanto otros equipos como el Arsenal siguen atentos al desenlace de un culebrón que no parece que vaya a tener un buen final.

Son muchos los que ya piensan que Julián Álvarez debe salir del Atlético. Incluso dentro del vestuario algunos prefieren que se marche. Una voz autorizada del cuadro rojiblanco como Kiko Narváez también piensa que sería mejor para todas las partes que se marcharse.

Durante su intervención en El Larguero de la Ser, Kiko comentó que el Atlético debería facilitar la salida de Julián rumbo al Arsenal si el conjunto londinense vuelve a la carga con una nueva oferta. "El problema a día de hoy lo tienen Julián y el Atlético, de cara al futuro te condiciona no tener a tu mejor futbolista con los cinco sentidos puestos en tu equipo. Hasta el 1 o 2 de septiembte seguiremos con la cantinela. Si viniese una oferta interesante por parte del Arsenal todos deberían de ceder un poquito y a día de hoy estaría hasta bien. Escuchando a Miguel Ángel Gil no se ha ido todavía y haría mal en irse", aseguró.

Su ejemplo en el Vicente Calderón

Kiko comprendió a la perfección el sentir de Julián Álvarez tras los pitos recibidos el pasado domingo en el Metropolitano. Para ello puso un ejemplo sobre una situación similar que vivió en el antiguo Vicente Calderón. "Yo hace 26 años, por motivos diferentes, tuve un tema en el que me comí una pancarta de 20 metros y me cantaron 'Kiko, cabrón, fuera del Calderón' y se pasa realmente mal. Si en septiembre no ha sido traspasado tendrá que cumplir con sus responsabilidades", comentó.