María Trigo 25 AGO 2026 - 09:05h.

La atleta gallega dejó una gran reflexión sobre las mujeres en sus redes sociales

Ana Peleteiro narra los efectos del parto en una atleta profesional: "He bajado 11 kilos y me quedan 8"

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Ana Peleteiro, tras ser madre por segunda vez el pasado 1 de julio, regresó a los pocos días a los entrenamientos. Es una de las mejores atletas de nuestro país y sigue tienendo muchos sueños por los que luchar, como es estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Más allá de eso, como es lógico, la vuelta a realizar ejercicios con más intensidad, como ella suele relatar en sus redes sociales, no está siendo sencilla y menos cuando eres madre de dos hijos pequeños y tienes que escuchar comentarios tan desafortunados como que le dejaron en las últimas horas. Esto no es sólo por si está entrenando, que es parte de su trabajo, sino por lo que hace o dejar de hacer con su hijo menos, León.

Tal y como la propia Ana Peleteiro compartió, una mujer la juzgó por dejar a su hijo con sus padres en su último post de Instagram. Una publicación en la que la gallega compartía distintas imágenes de lo que había sido su verano: "Ni en mis mejores sueños me había imaginado un verano como este". Un post tan normal y una stories de ella entrenando, desataron está respueta de Bty.q: "Seré yo la rara... dejar a un bebé de dos meses con los abuelos en varias ocasiones ya... no sé, imagino que cada cual lo lleva a su forma el posparto". En esta ocasión, en vez de dejarlo pasar, la atleta decició compartir una larga y emotiva reflexión sobres las mujeres y la maternidad para responderle a Bty.q y otras personas que piensen como ella.

La respuesta de Ana Peleteiro

"Hoy, Bty.q pensó que dejarme este comentario era una buena idea y que en redes sociales se puede juzgar gratuitamente a una desconocida, inventándose además los argumentos. Pues va a ser que no. Hay algo que me sigue sorprendiendo especialmente desde que soy madre: la faciliad con la que algunas mujeres se sienen legitimadas para juzgar la maternidad de otras. No sé quién se cree esta señera para decidir qué debería o no debería hacer yo con mi hijo de dos meses, ni mucho menos para sacar conclusiones sobrr cómo estoy viviendo mi posparto basándose en lo que ella que cree saber de mi vida a través de Instagram. Y tampoco voy a entrar a explicar, confirmar o desmentir con quién está mi hijo cuando yo no estoy porque ese no es el debate y, sobre todo, porque no tengo absolutamente nada que justificar.

Pero hay algo de este comentario que sí me parece profundamente triste: esa idea de que una madre es más o menos madre dependiende de cuánto se separe de su hijo. Una madre puede dejar a sus hijos al cuidado de otras personas porque tiene que trabajar, porque quiere salir a cenar con su pareja, porque necesita desconectar, porque quiere ver a sus amigas, porque necesita unas horas para ella o, sencilamente, porque le da la gana y considera que sus hijos están perfectamente cuidados. Y ninguna de esas cosas la convierte en peor madre. Ser madre no significa dejar de ser mujer, pareja, amiga, profesional o persona. Y, desde luego, no significa tener que someter nuestras decisiones al jucio de otras mujeres para demostrar cuánto queremos a nuestros hijos. Así que quizá deberíamos preguntarnos qué dice de nosotras como sociedad que todavía haya mujeres dispuestas a medir la calidad de una madre por las veces que sale de casa o por cuánto tiempo pasa separada de sus hijos.

A mí me preocupa bastante más una mujer que se siente con derecho a juzgar y culpabilizar a otra madre sin conocer su realidad que una madre que decide disfrutar de unas horas para ella. La maternidad de las demás no necesita fiscales y la mía, desde luego, tampoco".